تكنولوجيا: ASUS تطلق Zenbook S 13 OLED UX5304 بمعالج Intel Core Ultra 7 وتصميم خفيف #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق جهاز Zenbook S 13 OLED UX5304 الجديد من Asus بمعالج Intel Core Ultra 7 وتصميم خفيف، كما يأتي بشاشة OLED بدقة 3K.

يتميز جهاز Zenbook S 13 OLED UX5304 بقدرة بطارية 63 Wh، وشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، وجودة عرض 3K، أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، كما تتميز شاشة هذا الإصدار بمعدل تحديث 60 Hz، وسطوع 600 nit.

أيضاً يدعم الجهاز معايير VESA DisplayHDR True Black 600، كما يأتي UX5304 بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

كما يدعم الجهاز معالج Intel Core Ultra 7 155U، أيضاً يضم الجهاز كاميرة IR webcam لدعم تقنية التعرف على الوجه وWindows Hello.

ويضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB فئة A، مع منفذ HDMI، كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6E، ويأتي الجهاز بوزن 1 كجم فقط، وأبعاد 296.2 في 216.3 في 10.9 إلى 11.8 مم.

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