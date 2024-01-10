تكنولوجيا: خاتم VTouch WHSP: ثورة هادئة في تكنولوجيا الاجهزة القابلة للارتداء في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في معرض CES هذا العام، كشفت شركة VTouch ومقرها كوريا الجنوبية عن طفرة في تكنولوجيا الاجهزة القابلة للارتداء؛ خاتم WHSP.

تم تصميم هذا الجهاز المبتكر لإحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع المساعدين الصوتيين، مع التركيز على الخصوصية وحرية التصرف.

فقد تم تضمين حلقة WHSP مع مستشعر القرب والميكروفون، والذي يتم تفعيله عندما يتم تقريب الحلقة من فم المستخدم.

تتيح هذه الميزة الفريدة للمستخدمين التواصل مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم بصوت هامس، وبالتالي ضمان تفاعلات هادئة وسرية.

يتم اتصال الجهاز بتطبيق VTouch، الذي يضم مجموعة مختارة من مساعدي الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك AI Art Curator وطبيب نفسي رقمي.

علاوةً على ذلك، يمكن لـ WHSP Ring التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية عبر الأوامر المنطوقة، مما يزيد من فائدته إلى ماهو أبعد من مجرد الاتصال بالمساعد الصوتي.

يتميز الجهاز بعمر بطارية يصل إلى يوم ونصف تقريبًا، ويأتي مزودًا بحافظة شحن يمكنها تمديد طاقته لمدة تصل إلى تسعة أيام. تضمن هذه الميزة أنه يمكن للمستخدمين الاعتماد على WHSP Ring لفترات طويلة دون القلق بشأن إعادة الشحن المتكرر.

وللحفاظ على حرية تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي، يتم نقل الاستجابات الصوتية من مساعد الذكاء الاصطناعي إلى سماعات رأس المستخدم. وكإجراء للسلامة، تتضمن الحلقة ميزة ترسل تنبيهًا طارئًا إلى جهات الاتصال وتسجل الصوت المحيط عند النقر على زر على الجهاز خمس مرات.

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