تكنولوجيا: إطلاق Rabbit R1.. مساعد رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال معرض CES 2024، اغتنمت شركة Rabbit الفرصة للظهور كشركة والإعلان عن جهازها الأول الذي يعمل بهدف مختلف قليلاً في العقل الاصطناعي.

يأتي جهاز Rabbit R1 عبارة عن جهاز مربع الشكل ذو اللون الأحمر البرتقالي، وهو بحجم مجموعة من أوراق الملاحظات اللاصقة. وفي تم تصميمه بالتعاون مع الشركة السويدية Teenage Engineering.

يحتوي R1 على شاشة تعمل باللمس مقاس 2.88 بوصة على الجانب الأيسر، وتوجد عجلة تمرير تناظرية على يمينها. توجد فوق عجلة التمرير كاميرا يمكنها الدوران 360 درجة والتي يُطلق عليها اسم Rabbit Eye.

عندما لا تكون قيد الاستخدام، تكون الكاميرا متجهة لأعلى أو لأسفل، وهي مصراع خصوصية فعلي ويمكنك استخدامها ككاميرا امامية أو كاميرا خلفية.

على الرغم من أنه يمكنك استخدام Rabbit Eye لإجراء مكالمات الفيديو، إلا أنه ليس من المفترض استخدامها مثل كاميرا الهاتف الذكي التقليدية.

يوجد على الحافة اليمنى زر الضغط والتحدث الذي تضغط عليه مع الاستمرار لإعطاء الأوامر الصوتية لـ R1، وهناك فتحة لبطاقة 4G LTE SIM للاتصال المستمر، مما يعني أنها لا تحتاج إلى الاقتران بأي جهاز آخر.

يمكنك أيضًا توصيل R1 بشبكة Wi-Fi. وهو يحتوي على منفذ USB-C للشحن، وتدعي Rabbit أنه سيستمر “طوال اليوم” بعد الشحن.

تبلغ تكلفة الجهاز 199 دولارًا، على الرغم من أنه سيتعين عليك مراعاة تكلفة فاتورة الاتصال الخلوي الشهرية أيضًا.

تبدأ الطلبات المسبقة اليوم، وسيتم شحن الجهاز في أواخر شهر مارس.

المصدر

اعلان





