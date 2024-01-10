تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المحمول Spacetop في معرض #CES2024 باعتباره أول حاسب محمول بتقنية الواقع المعزز في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة تدعى Sightful بتصنيع حاسبها المحمول Spacetop، الذي يتميز بشاشة الواقع المعزز بحجم 100 بوصة، وهو متاح للشراء بالتجزئة لجميع المستهلكين.

يعتبر Spacetop أول حاسب محمول يعمل بتقنية الواقع المعزز في العالم، مع لوحة مفاتيح بدون شاشة مزودة بنظارات الواقع المعزز المخصصة، والتي تعرض سطح مكتب افتراضيًا في مجال رؤية المستخدم.

يعمل الجهاز من خلال المفاتيح القياسية ولوحة اللمس ويتضمن أيضًا كاميرا لتتبع حركة الرأس.

يعمل الجهاز مع نظام تشغيل مخصص وهو Spacetop OS. وهو متاحًا لأي شخص بسعر رائع يبلغ 2150 دولارًا،ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت.

يأتي الحاسب المحمول مزودًا بميزات فريدة، مثل Spacetop Live Stream، للتعاون في الوقت الفعلي، ومجموعة موسعة من تطبيقات الويب الأصلية. علاوةً على ذلك، تم التأكيد على ميزة تتبع حركة السفر.

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