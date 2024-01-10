تكنولوجيا: شركة OrCam تقدم جهاز OrCam Hear في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال معرض CES 2024، قدمت شركة OrCam Technologies جهاز OrCam Hear، وهو عبارة عن تقنية مساعدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأفراد الذين يعانون من ضعف السمع.

يأتي الجهاز مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم العميق الخاصة بتعزيز الصوت، ويقوم OrCam Hear بعزل أصوات المتحدثين باستخدام توقيعاتهم الصوتية.

يعمل الجهاز على تضخيم مكبرات الصوت المستهدفة بسلاسة، مع إزالة الأصوات الأخرى والضوضاء المحيطة بشكل فعال للحصول على تجربة صوتية لا مثيل لها.

كما يتيح برنامج OrCam Hear للأشخاص التغلب على صعوبة فهم الكلام في المواقف الصاخبة، وهو تحدي معروف جيدًا لأجهزة السمع التقليدية.

يساعد OrCam Hear الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع على التمييز والتركيز على أصوات معينة في المواقف الاجتماعية المختلفة.

ويتم التحكم في سماعات الأذن الخاصة بـ OrCam Hear ودونجل الهاتف المحمول من خلال تطبيق متاح لجهاز آيفون.

بعد أخذ عينات من الأصوات المحددة لبضع ثوان، باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم التطبيق بإنشاء ملف تعريف فريد للمتحدث يتضمن التوقيع الصوتي لكل مكبر صوت. يتيح ذلك للمستخدمين عزل أصوات معينة بشكل انتقائي حتى في البيئات الصاخبة.

يمكن لمستخدم OrCam Hear تحديد أعضاء المحادثة عن طريق تشغيل/”إيقاف” كل مكبر صوت وفقًا لذلك، بنقرة واحدة، مما يتيح كتم جميع الأصوات الأخرى والضوضاء المحيطة بشكل فعال.

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