تكنولوجيا: هوندا تطرح مفهوم جديد للسيارة الكهربائية مع طرازين مستقبليين من سلسلة 0 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هوندا اليوم في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، عن مفهوم جديد لسيارتين كهربائيتين؛ سيارة سيدان يطلق عليها اسم Saloon والحافلة الصغيرة Space-Hub.

وقالت هوندا إنها ستقوم بتطوير نموذج يعتمد على سيارة Saloon النموذجية لأسواق أمريكا الشمالية في عام 2026، قبل أن تصل في النهاية إلى مشترين آخرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة صناعة السيارات لأول مرة شعار “H” المعاد تصميمه والذي سيكون حصريًا لمجموعة السيارات الكهربائية الخاصة بها.

تتميز سيارة Saloon، وهي السيارة الكهربائية الاختبارية الرائدة، بتصميم ديناميكي هوائي على ارتفاع منخفض عن الأرض.

في حين أن Space-Hub تأتي بتصميم صندوقي إلى حد ما مع مقاعد تجعل الركاب يواجهون بعضهم البعض.

ومع ذلك، لم تشارك هوندا الكثير حول متى أو ما إذا كانت تخطط لتصنيع سيارة مستوحاة من مفهوم Space-Hub.

ستحتوي الإدخالات الأولى في تشكيلة سلسلة 0 من هوندا على أنظمة متقدمة لمساعدة السائق تقترن ببرنامج Sensing Elite الخاص بشركة صناعة السيارات.

وفي الجزء الأخير من العقد، تتوقع هوندا أن تحصل سلسلة 0 على ميزات القيادة الآلية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.

وفي نفس الوقت تقريبًا، تتوقع الشركة تنفيذ تحسينات جذرية على تقنية البطاريات الخاصة بها، مثل الشحن السريع من 15 إلى 80 بالمائة في حوالي 15 دقيقة وتقليل تدهور البطارية إلى أقل من 10 بالمائة على مدار 10 سنوات.

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