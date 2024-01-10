تكنولوجيا: نظارة الواقع المختلط من سوني ستصل في وقت لاحق من هذا العام #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدثت نظارة الواقع المختلط من سوني ضجة كبيرة خلال العرض التقديمي للشركة في معرض CES 2024، وذلك بفضل مجموعة من المواصفات الرائعة والتصميم الأنيق ووحدات التحكم التي يبدو أنها تختلف عنما رأيناه حتى الآن.

ليس لدى النظارة اسم رسمي حتى الآن، فقد أشارت إليها شركة سوني ببساطة على أنها شاشة XR (الواقع الممتد) مثبتة على الرأس.

وعلى ما يبدو، هناك شاشتان صغيرتان بدقة 4K OLED، تحتويان على عدد بكسلات أكبر بكثير من نظارة PlayStation VR 2 الخاصة بالشركة، وأيضًا Meta Quest 3. وهي ليست بنفس دقة شاشات Apple Vision Pro 2 التي تقدم ما يزيد قليلاً عن 4K لكل شاشة.

تأتي النظارة مدعومة بأحدث معالج XR2 Plus Gen 2 من كوالكوم (وهو إصدار أحدث وأقوى من المعالج الموجود في Quest 3). كما انها تتضمن ست كاميرات مدمجة والتي توفر وظيفة رؤية الفيديو أو العبور لخدع الواقع المختلط/المعزز، ويمكن قلب النظارة نفسها مع بقائها على رأس الشخص، لتجنب الاضطرار إلى خلعها بالكامل.

تكشف هذه النقطة الأخيرة عن الغرض الحقيقي من النظارة نفسها، فهو جهاز يستهدف المحترفين والمبدعين الذين يرغبون في العمل وعرض المشاريع والتطبيقات والنماذج ثلاثية الأبعاد، بدلاً من تلبية احتياجات اللاعبين.

لا توجد معلومات عن التسعير أو تاريخ إصدار محدد لنظارة الواقع المختلط من سوني في الوقت الحالي، على الرغم من أن سوني ذكرت أنها ستكون متاحة في وقت لاحق من عام 2024.

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