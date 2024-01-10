تكنولوجيا: إطلاق Apple Vision Pro في 2 فبراير، وبدء تلقي الطلبات المسبقة في 19 يناير #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد انتظار طويل، أصبحت Apple Vision Pro أخيرًا جاهزة لطرحها للبيع. ستكون نظارة الواقع المختلط متاحة للطلبات المسبقة بدءًا من 19 يناير في الولايات المتحدة من خلال متجر أبل عبر الإنترنت.

سيبدأ الشحن في الثاني من فبراير وستكون متاحة في جميع متاجر أبل في الولايات المتحدة. بعد ذلك، ستقوم شركة أبل بتوسيع نطاق التوفر وإتاحة النظارات في مناطق أخرى.

علاوةً على ذلك، في عملية البيع الأولى، ستقدم أبل فقط طراز Vision Pro بسعة 256 جيجابايت. لكن الجزء الجيد هو أن الشركة ألمحت إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإصدارات قريبًا.

وفيما يتعلق بالسعر، يشير البيان الصحفي الرسمي إلى أن إصدار 256 جيجابايت سيبدأ بسعر 3499 دولارًا، مع خيارات لشراء ملحقات العدسات مع نظارة الواقع المختلط.

وفيما يتعلق بمرفقات العدسات، ستقدم شركة أبل إدخالات ZEISS الضوئية مع النظارة الذكية. وستكون هذه الإدخالات متاحة كقارئات أو كوصفة طبية يمكن ربطها مغناطيسيًا بجهاز Vision Pro.

بالنسبة للوصفات الطبية، تحتاج إلى إضافة 149 دولارًا إلى التكلفة الإجمالية، بينما سيكلفك القراء 99 دولارًا إضافيًا.

أما بالنسبة للمشتريات بدون أي ملحقات، فسيتم شحن Apple Vision Pro مع حزام مزدوج الحلقة وحزام Solo Knit.

ستحتوي العلبة أيضًا على وسادتين مختلفتين من نوع Light Seal وختم خفيف. وستكون هناك بطارية ومحول USB-C وكابل USB-C وقطعة قماش تلميع وبطارية أيضًا.

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