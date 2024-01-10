تكنولوجيا: سوني تكشف عن جهاز Playstation 5 Slim بثلاثة ألوان جديدة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من المؤتمر الصحفي لمعرض CES 2024، كشفت شركة سوني عن تصميمات جديدة لجهاز Playstation 5 Slim. وقد تم عرض إجمالي ثلاثة تصميمات إلى جانب التصميمات العادية.

وتأتي تصميمات جهاز الالعاب باللون الأحمر والفضي والأزرق، ويبدو التصميم معدني إلى حد ما.

لم تتوفر معلومات إضافية حول تصميمات جهاز الالعاب. وكان هذا يذكرنا إلى حد ما بمعرض CES العام السابق، حيث قدمت شركة سوني مشروع Leonardo، وهو جهاز ألعاب خالي من العوائق، ولكن أيضًا بدون الكثير من المعلومات الإضافية.

من غير الواضح حاليًا متى وفي أي أسواق ستصل الاجهزة الجديدة.

ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن جميع الأجهزة تم عرضها فقط كإصدار قرص، أي أنها مجهزة بمحرك أقراص Blu-ray. لم يكن هناك نموذج رقمي فقط معروض.

ومع ذلك، سيكون من الصعب على شركة سوني تنفيذ ذلك. ففي نهاية المطاف، يمكن ببساطة إعادة تجهيز محرك الأقراص الضوئية.

لكن محرك الأقراص الضوئية الأبيض من سوني سيكون بمثابة تباين قوي بجانب التصميمات الثلاثة. وسيتعين على شركة سوني تخزين محرك الأقراص بأربعة ألوان إجمالية بحيث يكون لدى كل مالك للإصدار الرقمي من Playstation 5 خيار الترقية. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون هذا جديرا بالاهتمام.

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