تكنولوجيا: سوني أحضرت سيارة Afeela EV إلى مسرح #CES2024 باستخدام ذراع تحكم PlayStation

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كانت شراكة سوني مع هوندا حول مفهوم السيارة الكهربائية الجديد الذي يسمى Afeela من أبرز أحداث CES منذ عدة سنوات حتى الآن.

وعلى الرغم من أننا لسنا قريبين من معرفة ما إذا كانت هذه السيارة ستصبح حقيقة ومتى، فقد كان لدى سوني طريقة ممتعة لإظهار أحدث نسخة من السيارة؛ حيث تم إحضار السيارة وقيادتها على مسرح CES 2024 باستخدام وحدة تحكم PlayStation DualSense.

من المؤكد أنها كانت مجرد وسيلة للتحايل الممتعة وليس أي دليل على وجود سيارة يتم التحكم فيها بواسطة PlayStation على الطريق.

سنترقب المزيد من التفاصيل حول Afeela، لكن سوني دعت مايكروسوفت للتو إلى المسرح للحديث عن كيف ستصبح تجربة السيارة أكثر ذكاءً بفضل الذكاء الاصطناعي.

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