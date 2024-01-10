تكنولوجيا: جهاز Robodrock S8 Max V Ultra يتمتع بذراع آلي ويستمع إلى أوامرك الصوتية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Roborock جهاز Roborock S8 Max V Ultra هذا العام في حدث CES 2024، وهو يعتبر أول جهاز مكنسة مزود بتقنية Matter من الشركة.

يأتي S8 Max V Ultra بقوة شفط هائلة تبلغ 10000 باسكال. علاوةً على ذلك، هناك فرشاة تنظيف إضافية تدور، وكاميرا جيدة ومساعد صوتي مدمج، ليس من الصعب أن ترى كيف يتفوق الجهاز فعليًا على كل مكنسة روبوتية أخرى في السوق.

ومع ذلك، فإن هذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه الميزات الفاخرة تستحق مبلغ 1800 دولار الذي يأتي به الجهاز.

يتم توصيل قاعدة الشحن المقدمة مباشرة بنظام الصرف الخاص بك، مما يلغي الحاجة إلى خزان مياه ضخم. ويقوم الرصيف أيضًا بغسل الممسحة الموجودة في قاعدة المكنسة الكهربائية بالماء الساخن وتجفيفها تلقائيًا بالهواء الساخن.

كما ان دعم Matter يعني أنه يمكنك نظريًا استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Siri أو Alexa أو Google Assistant للتحكم في S8 Max V Ultra.

هذه الميزة غير موجودة في الوقت الحالي، حيث أن معظم الأنظمة البيئية المنزلية الذكية لم تدعم بعد المكانس الكهربائية الروبوتية التي تدعم Matter.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا الاعتماد على المساعد الصوتي المدمج المسمى Rocky، والذي يتيح لك ببساطة التحدث مباشرةً إلى الجهاز وسيقوم بتنفيذ طلباتك.

يحتوي S8 Max V Ultra على كاميرا ويدعم أيضًا مكالمات الفيديو. ومن المثير للدهشة أن الكاميرا تتمتع بحالة استخدام معقولة: التعرف على الكائنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

سيكون S8 Max V Ultra متاحًا في أبريل على موقع Amazon وموقع Roborock الرسمي مقابل 1800 دولار.

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