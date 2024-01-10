تكنولوجيا: لينوفو تقدم أجهزة Lenovo Yoga Pro 7i 14 وPro 7 14 بمعالجات Intel Core Ultra في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو في فعاليات CES للعام 2024 عن الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Yoga Pro 7i 14 وPro 7 14، والتي تتميز بالإصدارات الجديدة من معالجات إنتل وAMD، مع كرت الشاشة RTX 4050.

تنطلق أجهزة Lenovo Yoga Pro 7i 14 وPro 7 14 الجديدة من لينوفو بنفس لغة تصميم الإصدارات السابقة من الشركة، على أن تأتي النماذج الأولى من أجهزة Yoga Pro 7iو7 14 بسلسلة معالجات Intel Core Ultra 9 H، بينما تتوفر النماذج الأخرى بمعالجات Ryzen 7 8845HS.

كما تدعم لينوفو الأجهزة بكرت الشاشة RTX 4050، لأفضل آداء في فئة أجهزة الألعاب وصناعة المحتوى المتوسطة، كما تأتي أجهزة Yoga Pro 7i وPro 7 بنفس مميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل “Yoga Creative Zone” التي تدعم إنشاء الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يأتي الجيل التاسع من Gen 9 Yoga Pro 7i و7 بحجم شاشة 14.5 إنش، ويتوفر Yoga Pro 7i بإختيار مميز بشاشة OLED بجودة عرض 2.8K، بتغطية لونية بنسبة 100% بمعايير DCI-P3/sRGB، ونسبة سطوع 400 nit، ومعدل تحديث 120 Hz.

من جانب أخر لا يتوفر Yoga Pro 7 14 بإختيار في شاشة OLED، حيث يأتي الجهاز بشاشة PureSight Pro بجودة عرض 3K، وتدعم الشاشة أيضاً تغطية ألوان بنسبة 100% بمعايير DCI-P3/sRGB، ونسبة سطوع 400 nit، ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً تتميز أجهزة Yoga Pro 7 14 بمنفذ Thunderbolt 4 أو USB 4 في النموذج المميز بمعالج AMD، مع منفذ USB C لدعم DisplayPort وتوصيل الطاقة، كما يضم الجهاز مخرج HDMI 2.1، ومنفذ USB C، ومدخل للسماعات.

يذكر أن الأجهزة لا تتضمن فتحة لقارئ بطاقة SD، كما تتضمن أجهزة Yoga Pro 7 Gen 9 بطارية بقدرة 73 Wh، وتدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث5.1، وتأتي بعدد 4 من المكبرات الصوتية بقدرة 2 W، كما تدعم الأجهزة تقنية Dolby Atmos، ويتوفر Lenovo Yoga Pro 7 14 Gen 9 في شهر أبريل في سوق الولايات المتحدة بسعر 1350 دولار.

المصدر

اعلان





