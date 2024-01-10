تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة الألعاب MAG 341CQP بتقنية QD-OLED وحجم 34 إنش #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI في معرض لاس فيجاس عن شاشة الألعاب MAG 341CQP المميزة بتقنية QD-OLED وحجم 34 إنش.

قدمت MSI في CES 2024 عدد من الشاشات المميزة بتقنية QD-OLED والتي تتضمن شاشة الألعاب MSI MAG 341CQP التي تتميز بجودة عرض UWQHD أو بدقة 3440 في 1440 بيكسل.

كما تتميز شاشة MAG 341CQP بأبعاد 21:9، أيضاً تأتي الشاشة بتصميم منحني 1800R لتعزيز تجربة المستخدم في الألعاب.

أيضاً تدعم شاشة الألعاب معدل تحديث 175 Hz، وتأتي بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1000 nit مع محتوى HDR.

وتدعم شاشة MAG 341CQP معايير VESA DisplayHDR True Black 400، كما تؤكد MSI على أن الشاشة تضم اثنان من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ USB 2.0 فئة A، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB 2.0 فئة B، مع منفذ USB C لدعم DP Alt/15 W PD، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

كما تضم الشاشة حامل VESA بحجم 100 في 100مم، ومن المتوقع أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر الشاشة وموعد توفرها في الأسواق.

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