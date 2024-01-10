تكنولوجيا: MSI تعلن عن أجهزة Raider GE78 HX 14V وGE68 HX 14V في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت MSI في فعاليات CES 2024 أجهزة Raider GE78 HX 14V، وRaider GE68 HX 14V، بمعالج Core i9-14900HX في أعلى نموذج مع كرت الشاشة RTX 4090.

قدمت MSI أجهزة Raider GE78HX 13V وGE68 HX 13V العام الماضي بالجيل 13 من معالجات إنتل، مع سلسلة كرت الشاشة RTX 40، كما أجرت الشركة تعديلات كبيرة في تصميم الأجهزة مع شعار RGB في الغطاء الخلفي، وشريط مضئ في المقدمة، ومفاتيح RGB، كما تميزت هذه الإصدارات بأبعاد 16:10.

ولقد إتجهت MSI في إصدارات هذا العام لتحديث التكوينات الداخلية للأجهزة، حيث تدعم أجهزة Raider GE78 HX 14V، وRaider GE68 HX 14V التكوين بمعالج Core i9-14900HX في أعلى نموذج، كما تتوفر الأجهزة بكروت شاشة تبدأ من RTX 4060 وصولاً إلى RTX 4090 في أعلى نموذج.

ويأتي جهاز Raider GE78 HX بقدرة 250 W في وحدة المعالجة وكرت الشاشة المدمج، بينما يأتي Raide GE68 HX بقدرة 240 W.

من جانب أخر تأتي أجهزة GE78 HX و68 HX باثنان من فتحات M.2، على أن تدعم واحدة من الفتحات PCIe Gen 5، إلى جانب اثنان من فتحات SO-DIMM بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة 64 جيجا بايت رام في DDR5-5600.

ويضم Raider GE68 HX شاشة بحجم 16 إنش، وجودة عرض UHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ويتوفر كلاً من Raider GE78 وGE68 HX 14V بإختيارات أخرى لحجم الشاشة بين 17 و16 إنش بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 165 Hz.

وللإتصال تقدم MSI الأجهزة بعدد من المنافذ تشمل منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB C لدعم DisplayPort وتوصيل الطاقة، إلى جانب مخرج HDMI 2.1، وفتحة لقاريء بطاقة ذاكرة SD بحجم كامل، مع قفل Kensington.

أيضاً تدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 7، وتأتي بكاميرة FHD webcam بالأشعة تحت الحمراء، كما تتميز لوحة المفاتيح في هذه الإصدارات بإضاءة خلفية، وتضم الأجهزة بطارية بقدرة 99 Wh.

ويتميز Raider GE68 HX 14V بشاشة Mini-LED بجودة عرض UHD+، بسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة SSD، وذاكرة 64 جيجا بايت رام، وكرت شاشة RTX 4070، ومعالج Core i9-14900HX على أن يتوفر هذا النموذج بسعر 2499 دولار.

كما تقدم الشركة جهاز Raider GE78 HX 14V بشاشة مميزة بجودة عرض QHD+، وكرت شاشة RTX 4070، مع معالج Core i9-14900HX، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 2399 دولار.

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