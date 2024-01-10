تكنولوجيا: MSI تكشف عن أجهزة MSI Vector 16 HX وVector 17 HX في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت MSI هذا العام في فعاليات معرض لاس فيجاس عدد من الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب، وتضمنت إعلانات الشركة أجهزة MSI Vector 16 HX وVector 17 HX التي تأتي بمعالج i9-14900HX وكرت شاشة RTX 4090 في أعلى نموذج.

وتعد أجهزة Vector 17 HX وVector 16 HX من بين الإصدارات المميزة المخصصة للألعاب التي تجمع بين أفضل جودة عرض في الشاشة، مع معايير PCIe Gen 5 في السعة التخزينية.

وتأتي أجهزة Vector 17 HX و16 HX بمعالج Intel Core i9-14900HX في أعلى نموذج بسرعة تصل إلى 5.6 GHz في جميع أنوية P، كما يضم أعلى نموذج كرت الشاشة RTX 4090.

كما يتوفر للمستخدمين إختيارات أخرى في كرت الشاشة تبدأ من RTX 4060 في النماذج الرئيسية من الأجهزة، مع كروت الشاشة RTX 4070 وRTX 4080.

ويأتي جهاز Vector 17 HX مع كروت الشاشة RTX 4080/RTX 4090 بقدرة 250 W وذلك بفضل MSI Overboost Ultra، بينما يأتي النموذج الأقل تكلفة من الجهاز بقوة إستهلاك طاقة 215 W.

كما يأتي Vector 16 HX بقدرة 240 W، بينما يأتي النموذج الأقل تكلفة من الجهاز بقوة إستهلاك 195 W، من جانب أخر تتضمن أجهزة MSI Vector 17 HX و Vector 16 HX اثنان من فتحات ذاكرة DDR5 تصل إلى 64 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، مع اثنان من فتحات M.2 لسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، على أن تأتي واحدة من الفتحات M.2، وتدعم الأخرى PCIe Gen 5.

ويتوفر Vector 17 HX بحجم شاشة 17 إنش، بينما يأتي Vector 16 HX بحجم شاشة 16 إنش، على أن تتميز الشاشة في الإصدارين بجودة عرض UHD+، ومعدل تحديث 120 Hz.

كما تتوفر نماذج أخرى بشاشة IPS بجودة عرض QHD+ ومعدل تحديث 240 Hz، بتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ويأتي النموذج الأخر بجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث 165 Hz.

وتدعم MSI هذه الإصدارات بمجموعة متنوعة من المنافذ تشمل منفذ Thunderbolt 4، و2 من منافذ USB C لدعم DisplayPort وتوصيل الطاقة، مع اثنان من منافذ USB A، ومخرج HDMI 2.1، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD، وRJ45، ومنفذ قفل Kensington.

أيضاً تدعم الأجهزة الإتصال اللاسلكي عبر Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، ويتوفر Vector 17 HX بمعالج Core i9-14900HX، وكرت شاشة RTX 4070، مع ذاكرة 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وشاشة بجودة عرض QHD+ ومعدل تحديث 240 Hz بسعر 2299 دولار، بينما يتوفر Vector 16 HX بنفس التكوينات بسعر 2199 دولار.

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