شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة بريجرين تهدر فرصة الهبوط على سطح القمر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان إطلاق مهمة Astrobotic's Peregrine Mission 1، الإثنين الماضي، بمثابة المحاولة الأولى لوضع مركبة هبوط أمريكية على سطح القمر منذ مهمة أبولو الأخيرة في عام 1972، ولكن للأسف لن يحدث ذلك.

بعد ساعات قليلة من الإقلاع من مركز كينيدي للفضاء، وردت أنباء تفيد بأن المركبة الفضائية Peregrine عانت من تسرب "خطير" للوقود مما يعني أن شركة Astrobotic ليس لديها أمل كبير في أن تصبح أول شركة تجارية تحقق هبوطًا سلسًا على سطح القمر.

وبعد ذلك، يوم الثلاثاء، بعد إجراء مزيد من التحقيق في الوضع، أكدت الشركة التي يقع مقرها في بيتسبرج أنه لا توجد "فرصة للهبوط السلس على سطح القمر".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من اليوم، أشارت شركة أستروبوتيك إلى أن تسرب الوقود الدافع كان بسبب فشل الصمام في إعادة إغلاق نفسه.

وأوضحت الشركة: "إن فرضية Astrobotic الحالية حول شذوذ دفع المركبة الفضائية Peregrine هي أن الصمام الموجود بين ضاغط الهيليوم والمؤكسد فشل في إعادة الإغلاق بعد التشغيل أثناء التهيئة.

"أدى ذلك إلى اندفاع الهيليوم عالي الضغط مما أدى إلى ارتفاع الضغط في خزان المؤكسد إلى ما هو أبعد من حد التشغيل وبالتالي تمزق الخزان."

وقالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشذوذ في الدفع حدث نتيجة لعملية الإطلاق، والتي تضمنت الرحلة الأولى لصاروخ فولكان سنتور التابع لشركة ULA.

ووصفت شركة Astrobotic تحليلها بأنه "نظرية عمل"، مضيفة أنها لا تزال تجمع جميع البيانات المتاحة من المركبة الفضائية قبل تقرير التحليل الكامل الذي سيتم إنتاجه من قبل مجلس مراجعة رسمي يضم خبراء في الصناعة.

تعاقدت وكالة ناسا مع شركة Astrobotic لإرسال مركبة الهبوط Peregrine إلى سطح القمر مع 20 حمولة للعملاء الحكوميين والتجاريين. تعد المهمة جزءًا من برنامج CLIPS (خدمات الحمولة القمرية التجارية) التابع لناسا، والذي يتضمن شراكة الوكالة مع شركات خاصة لإرسال بعثات علمية إلى القمر قبل أول هبوط مأهول لطاقم Artemis، والذي تمت إعادة جدولته يوم الثلاثاء من عام 2025 إلى العام التالي.

اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا، بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء، قدرت شركة أستروبوتيك أن المركبة الفضائية ستبقى عاملة لمدة 40 ساعة أخرى، مما يشير إلى أنها سوف تنفد أخيرًا من الوقود الدافع في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس الماضي.

ومع ذلك، أضافت أنها تواصل استكشاف طرق لإبقائها تعمل لفترة أطول، مما يمكنها من الاستمرار في تلقي "بيانات قيمة" مع اختبار عمليات الطيران الفضائي للمكونات والبرامج المتعلقة بمهمة الهبوط القمرية التالية، غريفين، والتي تم إعدادها حاليًا في وقت لاحق من هذا العام.