تكنولوجيا: لينوفو تتخطى توقعات اللاعبين بأجهزة Lenovo Legion الجديدة المعززة بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت لينوفو جيل جديد من أجهزة Lenovo Legion في معرض CES هذا العام بتركيز خاص على دمج تقنية الذكاء الإصطناعي في الأجهزة لدعم المستخدمين بتجربة تتخطى التوقعات في الألعاب.

طورت لينوفو نظام متكامل يتضمن سلسلة أجهزة Legion المخصصة للألعاب، مع خدمات وبرامج تسعى من خلالها لخلق تجربة فريدة في الألعاب وترتقي باللاعبين لمستوى جديد.

وتشمل أجهزة Legion التي قدمت من لينوفو في فعاليات معرض CES هذا العام الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion 7i 16، والجيل التاسع من Lenovo Legion 5i 16، حيث ترتكز هذه الإصدارات على تحسين تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعزز آداء وسرعة الأجهزة في الألعاب، مع نظام حراري جديد يعرف من لينوفو بنظام “Legion Coldfront: Hyper” وهي تقنية حرارية تعمل على دفع آداء أقوى مع إستقرار الحرارة في الأجهزة ومستويات أقل من الضوضاء.

ولخلق تجربة مثالية للاعبين جمع نظام لينوفو بين الأجهزة والبرامج والخدمات التي تهدف إلى الوصول إلى رؤية لينوفو “تحقيق المستحيل” في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

ولقد إستعرضت لينوفو يوم 9 من يناير خلال فعاليات معرض CES 2024 مجموعة جديدة من الأجهزة التي ترتكز على نظام تشغيل Microsoft Windows 11، مع ملحقات، وبرامج تعمل على دفع أفضل آداء ورسوم وتعزيز النظام الحراري لتحقيق الإستفادة الكاملة من تقنية الذكاء الإصطناعي وبناء نظام بإمكانيات غير محدوة.

وتشمل الأجهزة التي قدمت من لينوفو الجيل التاسع من أجهزة الحاسب المحمول بحجم 16 إنش، مع أبراج الحاسب المكتبي:

الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion 7i بحجم 16 إنش، والجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion 5i بحجم 16 إنش، والجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion Slim 5 بحجم 16 إنش، وتستهدف هذه الإصدارات دعم المستخدمين في تشغيل ألعابهم المفضلة وتطبيقات STEM.

الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion 9i بحجم 16 إنش التي تهدف لدعم المستخدمين بالآداء الأمثل في تشغيل الألعاب وإنشاء محتوى.

الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion Pro 7i 16، والجيل التاسع من Lenovo Legion Pro 5i 16، وهي إصدارات تجمع بين الآداء الغير محدود في تشغيل الإطارات لكل ثانية، مع التصميم، وجودة العرض.

أبراج الحاسب المكتبي Legion Tower 7i و Legion Tower 5i لدعم آداء أقوى في الألعاب.

وتعد شرائح الذكاء الإصطناعي التي تعرف بشرائح “LA AI” المحور الرئيسي في تطوير الجيل الجديد من أجهزة Lenovo المخصصة للألعاب، حيث تدفع هذه الشرائح مجموعة من المميزات لأجهزة Lenovo Legion، وأجهزة LOQ المخصصة للألعاب.

ولقد كشفت لينوفو عن شرائح “LA AI” للذكاء الإصطناعي للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES 2024، حيث تأتي هذه الشرائح بأقوى آداء في هذه الفئة من الرقاقات، كما تقدم إمكانيات أعلى في أجهزة Lenovo Legion، وأجهزة LOQ المخصصة للألعاب لتحقيق معدل أكبر في الإطارات لكل ثانية، مع زيادة كفاءة إستهلاك الطاقة في الأجهزة.

وتشمل رؤية لينوفو في أنظمة الألعاب المتكاملة مجموعة مختارة من الأجهزة والملحقات والشاشات المخصصة للألعاب التي قدمت في فعاليات IFA السابقة إلى جانب جهاز الألعاب المحمول Lenovo Legion Go، مع الأنظمة المتكاملة الجديدة المخصصة للألعاب التي تتيح للاعبين إختيار الإعدادات المطلوبة في الألعاب بدقة بهدف “تحقيق المستحيل في الألعاب”.

رؤية لينوفو الجديدة للألعاب “حقق المستحيل”

مع إنطلاق الجيل الجديد من أجهزة لينوفو المخصصة للألعاب كشفت الشركة عن رؤية تسعى لتحقيقها من خلال خط إنتاجها الجديد بعبارة “حقق المستحيل”، حيث قدمت الشركة دعوة للاعبين من خلال نظام “Lenovo Legion” المتكامل للألعاب للوصول إلى القمة في عالم الألعاب.

ولتحقيق المستحيل مفهوم خاص يختلف من لاعب إلى أخر، إلا أن لينوفو نجحت في الوصول إلى الريادة بين المنافسين من خلال نظام Lenovo Legion المتكامل للألعاب مع أدوات تعزز تجربة أي لاعب من متصدري قوائم الألعاب، أو المحترفين في الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وأيضاً تحقيق الريادة في مجال العمل أو الدراسة.

ولقد أكد “جون أويانغ” نائب رئيس لينوفو والمدير العام لقطاع الخدمات الإستهلاكية في شركة لينوفو على أنه في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات في إتخاذ الخطوات الأولى في تقنية الذكاء الإصطناعي، إستطاعت الشركة دفع تقنية الذكاء الإصطناعي في خط إنتاج Lenovo Legion الجديد من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب والتي تضم شرائح مخصصة للذكاء الإصطناعي.

كما أوضح “جون أويانغ” دور شرائح الذكاء الإصطناعي في تعزيز سرعة وآداء هذه الأجهزة للوصول إلى آداء يتخطى توقعات المستخدمين، مع دعم التخصيص بأعلى مستوى وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، هذا إلى جانب تقنية “Coldfront” الحرارية الفائقة التي طورت من لينوفو بالتعاون مع شركة إنتل لدعم أجهزة Lenovo Legion، والتي تعيد تعريف تصميم الأنظمة الحرارية من جديد، لتقدم كفاءة أعلى في نقل الحرارة وخفض الضوضاء في الأجهزة، لدفع آداء أقوى في الألعاب.

الجيل التاسع من جهاز Lenovo Legion 9i 16 المخصص للألعاب “مفهوم جديد للإصدار الفريد”

تدعم لينوفو الجيل التاسع من Lenovo Legion 9i 16 بشريحة الذكاء الإصطناعي “Lenovo LA3-P” والتي تعمل على ضبط الطاقة في الجهاز بشكل ديناميكي، وذلك عبر إكتشاف وتحديد المهام المطلوبة وزيادة الآداء في وحدة المعالجة وكرت الشاشة في الوقت الفعلي.

ويتكامل عمل شريحة تقنية الذكاء الإصطناعي مع تقنية “Smart FPS” التي تعمل على متابعة الطاقة المستخدمة من مكونات الجهاز وبين معدل الإطارات لكل ثانية أثناء تشغيل الألعاب، كما تعمل هذه التقنية مسح بيانات معدل الإطارات لكل ثانية من الشاشة، ومن ثم يتم تمرير هذه البيانات على خوارزمية تعمل على تحسين آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة لزيادة معدل الإطارات لكل ثانية في الألعاب.

كما تعمل شريحة Lenovo LA3-P AI على تمكين ميزة مزامنة الإضاءة والصوتيات، أيضاً يضم الجهاز تقنيات مزامنة “Legion Aurora” وميزة التحكم الذكي التي تتيح للاعبين التبديل السريع بين الملفات التعريفية المثبتة مسبقاً للطاقة أو الوضع المخصص من المستخدم، أيضاً يمكن ضبط عناصر التحكم الذكي عبر “Lenovo Vantag” التي تتيح ضبط الإعدادات الحرارية وسرعة المروحة، والإمكانيات والعناصر الأخرى لتقنية الذكاء الإصطناعي.

لذا بغض النظر عن حالة إستخدام الجيل التاسع من Lenovo Legion 9i 16 ستتيح شريحة الذكاء الإصطناعي للاعبين ضبط هذه العناصر بتحكم دقيق لدعم الإستخدامات المختلفة.

جهاز واحد يدعمك في مهام مختلفة “سلسلة Lenovo Legion، وLenovo Legion Slim 5 وأيضاً سلسلة Lenovo Legion Tower 5i”

يفضل الكثير من اللاعبين الحصول على جهاز واحد للقيام بمهام مختلفة على مدار اليوم مثل العمل على تطبيقات تحتاح إلى آداء مكثف من المعالج، ومنها تطبيقات العلوم والتكنولوجيا أو الهندسة والرياضيات، وأيضاً الألعاب ذات الآداء القوي التي تحتاج لأقصى آداء في وحدة المعالجة.

ولقد طورت سلسلة Lenovo Legion لدفع أقوي آداء للمستخدمين في الألعاب والمهام المختلفة، وتشمل الأجهزة الجيل التاسع من Lenovo Legion 7i 16، والجيل التاسع من Lenovo Legion 5i 16، والجيل التاسع من Lenovo Legion Slim 5 16.

وتأتي سلسلة أجهزة Lenovo Legion بشرائح LA AI مدمجة مسبقاً في الأجهزة، على أن تعمل الشريحة على دعم إكتشاف المهام المطلوب تنفيذها في Lenovo Legion 7i لدفع التقنية الذكية لزيادة معدل الإطارات لكل ثانية، مع إمكانية تخصيص الأجهزة بأعلى مستوى عبر برنامج “Lenovo Vantage” بهدف الوصول لأقوى آداء في الأجهزة. ويدعم جهاز ميزة “التحكم الذكي” التي تتيح إستبدال الملف التعريفي للطاقة بشكل سريع.

أيضاً يعد نظام “Coldfront: Hyper” الحراري من أحدث الأنظمة المقدمة من لينوفو في سلسلة أجهزة Lenovo Legion هذا العام، على أن تتوفر هذه الميزة في أجهزة Lenovo Legion 7i وLenovo Legion 5i، وهي تقنية مبتكرة للمعالجة الحرارية في الأجهزة تعمل على إعادة توجيه الهواء الساخن القادم من وحدة المعالجة إلى الغرف الحرارية في مركز الأجهزة، ومن ثم يعمل غطاء D على منع إختلاط الهواء الساخن من وحدة المعالجة مع الهواء البارد القادم للجهاز وذلك بهدف تحسين إدارة الحرارة في الأجهزة، ودعم إستقرار الإطارات عند مستوى مرتفع وتبريد الجهاز بكفاءة أعلى.

كما تتميز سلسلة أجهزة Lenovo Legion بشاشات “PureSight” التي تتميز بمعايرة الألوان في كل وحدة بيكسل، ويتوفر الجيل التاسع من Lenovo Legion 7i 16 بشاشة IPS بحجم 16 إنش، وجودة عرض 3.2K، وأبعاد 16:10، وتدعم معدل تحديث 165Hz، كما تدعم تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، أيضاً تتميز الشاشة في هذا الإصدار بنسبة سطوع 450 nit لدعم المستخدمين بأعلى دقة في تشغيل الألعاب، والإبداع في التصميم، وإنشاء المحتوى.

كما يتوفر إختيار في شاشة بحجم 16 إنش وجودة عرض WQXGA وأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 240Hz، مع تغطية من ألوان sRGB بنسبة 100% وهو إختيار يستهدف المستخدمين من الباحثين عن آداء أسرع في معدل تحديث الإطارات.

أيضاً يعمل برنامج “eSports Display” على تحسين آداء الألعاب عبر تمكين وقت إستجابة ديناميكي، وخفض ضبابية الصورة، مع مميزات لإختيار عرض الإطار لكل ثانية في موضع محدد، مع شبكة لتعزيز دقة التصويب في ألعاب التصويب والقتال.

ولتجربة ألعاب مميزة تقدم لينوفو شاشة الألعاب Lenovo Legion Y27h-30، وفارة الألعاب اللاسلكية Legion M410 RGB، مع لوحة مفاتيح Lenovo Legion K510 Pro Mini لتحكم بدقة أعلى في ألعابك المفضلة، أو لتنفيذ مهام الدراسة.

وتدعم فارة الألعاب اللاسلكية تردد 2.4Ghz للإتصال اللاسلكي، أو الإتصال السلكي بدقة 16000 نقطة لكل إنش، مع اثنان من أجزاء بمؤثرات لإضاءة بألوان RGB قابلة للتعديل، مع بطارية قابلة للشحن، وتتميز لوحة مفاتيح Legion K510 Mini Pro بتصميم صغير الحجم مع الكثير من المميزات التي تستهدف الألعاب والتي تتضمن مفاتيح ميكانيكية، مع مفاتيح للأسهم وأخرى لمهام محددة، مع مقاومة الظلال، ودعم 16.8 مليون لون لكل مفتاح RGB.

أيضاً تقدم لينوفو للمستخدمين إختيار في أجهزة الحاسب المكتبي يدعم مهام تشغيل الألعاب، والمهام التعليمية، وأيضاً المهام الإحترافية في العمل، حيث ينطلق Lenovo Legion Tower 5i بميزة دعم التكوين بالجيل 13 من معالجات إنتل Core i9-13900F، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 4080 في أعلى إختيار في كرت الشاشة، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 بسرعة 5600 ميجاهرتز بقوة إستهلاك طاقة 850W، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe NVMe SSD، ويتميز Legion Tower 5i بهيكل مميز بسعة 26 لتر لدفع أقوى آداء في الألعاب.

أدوات مخصصة لدعم فئة خاصة من اللاعبين: سلسلة Lenovo Legion Pro وLenovo Legion Tower 7i

تحقق سلسلة أجهزة Lenovo Legion Pro الجديدة من لينوفو الآداء المطلوب للاعبين المحترفين، حيث تقدم هذه السلسلة أعلى آداء، مع نظام حراري فائق يدعم المحترفين في التنافس والفوز في الألعاب.

وتأتي سلسلة أجهزة الحاسب المحول Lenovo Legion Pro هذا العام بالجيل 14 من معالجات إنتل i9-14900HX، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في أعلى نموذج بسرعة 5600MHz، كما تتميز شاشة PureSight WQXGA بحجم 16 إنش، وأبعاد 16:10 في لوحة IPS، بمعدل تحديث 240Hz، وسطوع 500 nit، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe SSD.

تضم جميع أجهزة Lenovo Legion Pro 7i من الجيل التاسع بحجم 16 إنش بنظام التبريد “Coldfront”: ففي الوقت الذي تعمل فيه الغرف الحرارية على دعم أجهزة الحاسب المميزة بكرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4090 على الوصول إلى 250W TDP مع ضبط الإعدادات على وضع “Extreme”، يعمل النظام الحراري “Coldfront” في الجيل التاسع من Lenovo Legion Pro 5i 16 على دعم كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4070 على إخراج 215W TDP مع وضع “Extreme”.

كما يتم دفع الآداء لمستوى أعلى بفضل شريحة الذكاء الإصطناعي Lenovo AI في أجهزة Lenovo Legion Pro 7i، وشريحة LA1 في Legion Pro 5i، أيضاً تدعم برامج التعلم الآلي “Lenovo AI Engine Plus” عبر “Lenovo Vantage” لدعم مراقبة بيانات الإطارات لكل ثانية في الألعاب، وضبط مسار الطاقة بشكل تلقائي، وضبط المراوح، مع ضبط إعدادات أخرى لدفع أعلى آداء في مهام وتطبيقات مختلفة.

وللاعبين المحترفين الباحثين عن أنظمة مخصصة في أجهزة الحاسب المكتبي للحصول على آداء فائق يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الفوز في الألعاب تقدم لينوفو Lenovo Legion Tower 7i الذي يدعم التكوين بمعالج Intel Core i9 14900K مع الإصدارات الأخيرة من سلسلة NVIDIA GeForce RTX من كروت الشاشة المخصصة لأنظمة الحاسب المكتبي.

كما يدعم الجهاز ذاكرة 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 بسرعة 5600MHz، وسعة تخزين تصل إلى 6 تيرابايت في سعة PCIe NVMe SSD، مع طاقة بقدرة 1200W، كما يتميز الجهاز بسعة 34L، ويمكن أن يدعم شاشة Lenovo Legion Y34wz-30 بمعدلات تحديث فائقة السرعة للمنافسة بقوة وتحقيق الفوز.

وتتكامل تجربة المستخدم مع لوحة المفاتيح الميكانيكية Lenovo Legion K300، وفارة الألعاب اللاسلكية Lenovo Legion M600e التي تدعم مستخدمي أجهزة Lenovo Legion Pro، وLenovo Legion Tower 7i في تحقيق أقصى إستفادة من الأدوات المتاحة لضمان الفوز في الألعاب.

تطبيق AvatarMaster

يتكامل نظام لينوفو في الألعاب مع مستوى جديد لبث الألعاب بتجربة إستثنائية، ولتحقيق ذلك تدعم الشركة المجموعة المختارة من أجهزة Lenovo Legion التي تشمل الجيل التاسع من Legion 7i 16، والجيل التاسع من Legion 5i 16 بتطبيق AvatarMaster.

ويأتي تطبيق AvatarMaster أيضاً بتعزيز من تقنية الذكاء الإصطناعي لتحويل الملف الشخصي للمستخدم إلى صورة رمزية رقمية ثلاثية الأبعاد، مع دعم التخصيص الكامل للصورة الرمزية من ملامح الصورة، إلى الملابس وأيضاً الإكسسوارات، وعند الإنتهاء من عملية تخصيص الصور الرمزية سيتاح للمستخدم ميزة تحريك الصورة وبث نسخة رقمية خلال إجتماعات الفيديو، وجلسات الألعاب عبر المنصات المختلفة.

أيضاً يمكن من خلال تطبيق AvatarMaster محاكاة الحركة الفعلية للمستخدم في الوقت الفعلي من خلال الصورة الرمزية الرقمية كما تدعم تتبع إيماءات وصوت المستخدم لمحاكاة هذه الحركات والأصوات بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وفي حالة إيقاف تشغيل الكاميرة في الجهاز يعمل التطبيق على تتبع صوت المستخدم بتقنية الذكاء الإصطناعي لإظهار تعبيرات للوجه تتوافق مع الإشارات الصوتية وذلك بهدف حماية خصوصية المستخدم.

أجهزة Lenovo LOQ طريقك إلى القمة في عالم الألعاب

تدعم سلسلة أجهزة Lenovo LOQ المستخدمين في الدخول إلى عالم الألعاب والمنافسة بقوة، وتتضمن هذه السلسلة إختيارات في أجهزة حاسب محمول أو أجهزة الحاسب المكتبي، وتقدم لينوفو هذا العام سلسلة Lenovo LOQ بمجموعة متنوعة من المعالجات من إنتل وAMD Ryzen وكروت الشاشة من سلاسل NVIDIA 20، و30 وأيضاً 40 المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول، أو كرت الشاشة Intel Arc A530M.

وتعمل تقنية النظام الحراري الجديد في أجهزة Lenovo LOQ التي ترتكز على معالجات إنتل على إستقرار وتبريد الأجهزة مع قدرة طاقة إضافية 15W مع وضع Extreme، مع تبريد الجهاز 2 درجة مئوية، ودعم خفض الضوضاء من المروحة بنسبة 2 ديسيبل مقارنة بالجيل السابق.

وتعمل شريحة Lenovo LA1 AI على دفع طاقة أكثر في أجهزة الحاسب مع دعم تشغيل Lenovo AI Engine Plus عبر “Lenovo Vantage” لضبط مسار الطاقة، ومنحنى المروحة من بين إعدادات أخرى لدفع أقوى آداء في المهام المكثفة، حيث تدعم هذه المميزات جهاز Lenovo LOQ 15IRX9 المميز بحجم 15 إنش لإخراج طاقة بقدرة 160W مع وضع Extreme، وهي قدرة مثالية لدعم الكثير من الألعاب.

وتدعم جميع إصدارات لينوفو من سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Lenovo LOQ للإنتقال بالمستخدم لتجربة أقرب إلى الواقع في الألعاب، وذلك من خلال اثنان من الإختيارات في دقة العرض في الشاشة بين جودة عرض WQHD أو بدقة 1440 بيكسل بمعدل تحديث 165Hz بإستجابة سريعة عند 5 مللي ثانية، أو شاشة بجودة عرض FHD ومعدل تحديث 144Hz، على أن تدعم تغطية من ألوان sRGB بنسبة 100%.

أيضاً لتجربة ألعاب مميزة توفر لينوفو لوحة مفاتيح إختيارية بعدد 4 من أقسام RGB، بمسافة إنتقال 1.5ملم، لجميع أجهزة الحاسب المحمول من سلسلة Lenovo LOQ.

وللاعبين من مستخدمي أجهزة الحاسب المكتبي تقدم لينوفو Lenovo LOQ Tower 17IRR9 الذي يجمع كافة المميزات التي يبحث عنها اللاعبين المحترفين في أنظمة الحاسب المكتبي الإحترافية، حيث يتميز هيكل الجهاز بسعة 17لتر، ويضم الجهاز الجيل 13 من معالجات إنتل Intel Core i7-14700، ويتوفر أعلى إختيار في كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4060، مع ذاكرة 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 بسرعة 4800MHz، كما يدعم الجهاز سعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD، أو 2 تيرابايت في سعة HDD، بقوة 500W.

يمكن للاعبين أيضاً الحصول على تجربة غامرة في الألعاب بمساحة أكبر في العرض عبر توصيل جهاز الحاسب المحمول Lenovo LOQ أو جهاز الحاسب المكتبي Lenovo LOQ Tower 17IRR9 مع شاشة Lenovo G27-30.

وتنطلق جميع أجهزة لينوفو المخصصة للألعاب بنظام تشغيل Windows 11، مع عرض 3 شهور مجانية في خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate، مع تطبيق Legion Arena الذي يدعم المستخدمين في الوصول إلى ألعابهم المفضلة في مختلف منصات الألعاب عبر مكتبة موحدة للألعاب، كما تتوفر ميزة “Lenovo Vantage” التي تتيح تطبيق تعديلات لدفع أقصى آداء في الأجهزة، وتخصيص الأدوات مع عناصر تحكم لرفع تردد التشغيل، وضبط آداء الذكاء الإصطناعي، مع لوحة توضح الآداء في الوقت الفعلي.

أيضاً مع Nahimic من SteelSeries سيحصل أعضاء الفريق على إتصال واضح أثناء تشغيل الألعاب وذلك من خلال عناصر تحكم ثلاثية الأبعاد في الصوتيات، ودعم المزج البسيط، مع أدوات للتحكم في بث الصوتيات.

وتوفر لينوفو لكل جهاز من سلسلة Lenovo Legion دعم Legion Ultimate التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة من فني Lenovo Legion المجهزين للرد على تساؤلات المستخدمين ومعالجة المشكلات التي قد يواجهها المستخدمين، مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أيضاً يدعم جهاز LOQ الحصول على دعم Premium Care، وهي خدمة دعم متقدمة من لينوفو، لدعم المستخدم بفريق عمل مخصص لمعالجة مشاكل الأجهزة والبرامج، وإجراء إصلاحات سريعة عند الحاجة.

يمكنك الحصول على جولة إفتراضية في القسم الخاص بشركة لينوفو في معرض CES 2024، أو الحصول على صور عبر StoryHub مع تفاصيل أكثر.

حول لينوفو

تعد لينوفو شركة تكنولوجيا عالمية تسجل إيرادات 62 مليار دولار، كما تحتل الشركة المركز 217 بين الشركات العالمية، وتضم الشركة قوة عاملة تصل إلى 77000 موظف في جميع أنحاء العالم، وتقدم الشركة خدمات لملايين المستخدمين في عدد 180 سوق حول العالم، وتهدف الشركة التركيز على رؤيتها في تطوير منتجات أكثر ذكاء للجميع، كما تعتمد الشركة على التوسع أسواق جديدة بعد النجاح الذي توصلت إليه الشركة في قطاع أجهزة الحاسب، ولتحقيق هذا التوسع تستهدف لينوفو التركيز على تكنولوجيا المعلومات التي تركز على العميل، والسحابية، والشبكات إلى جانب الذكاء الإصطناعي، كما تسعى لينوفو للتركيز على الخادم والتخزين والهاتف المحمول والبرامج والحلول والخدمات.

ولقد أدرجت Lenovo في قوائم بورصة هونج كونج بعنوان Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)، ولمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي https://www.lenovo.com

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