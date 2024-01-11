تكنولوجيا: إطلاق Gyroglove… قفاز لتثبيت اليد للأشخاص الذين يعانون من الرعشات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكن لحدث مثل CES أن يؤدي إلى تفاقم رعشة اليد لدى المصابين بمرض باركنسون. فقد تم تقديم جهازًا جديدًا يمكن ارتداؤه يساعد في تجنب الهزات.

تم إطلاق GyroGlove في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، وهو قفاز لتثبيت اليد مصمم لمقاومة ارتعاشات اليد من خلال استخدام تقنية جيروسكوبية متقدمة“، مما يمنح مرتديه مزيدًا من التحكم في حركتهم.

يساعد الجهاز على أداء مهام معينة بسهولة أكبر، مثل تزرير القميص أو تحريك فنجان من القهوة أو كتابة ملاحظة أسهل مع الجهاز.

يتكون الإصدار الحالي من GyroGlove من ثلاثة أجزاء: القفاز القماشي، والجيروسكوب في وحدة التثبيت، وحزمة البطارية على الساعد.

يتوفر GyroGlove للبيع في جميع أنحاء العالم مقابل 5899 دولارًا (على الرغم من أنه معروض للبيع بسعر أرخص بمقدار 1000 دولار لفترة محدودة).

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