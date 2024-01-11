تكنولوجيا: لينوفو تطلق أجهزة Lenovo LOQ 15 بمعالجات إنتل وAMD في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو خلال فعاليات معرض CES للعام 2024 عن خط إنتاجها الجديد من أجهزة Lenovo LOQ 15 التي تنطلق بمعالجات إنتل وAMD.

تهدف لينوفو بخط الإنتاج الجديد من أجهزة LOQ لدعم المستخدمين بأجهزة تقدم أعلى جودة على غرار أجهزة Legion بمستوى تسعير معقول، ولقد أطلقت لينوفو في فعاليات لاس فيجاس عدد من أجهزة LOQ 15.

وتدعم لينوفو الجيل الجديد من أجهزة LOQ 15 بالجيل الرابع عشر من معالجات إنتل Raptor Lake-HX، أو AMD Zen 4، وتشمل الإصدارات المقدمة من لينوفو هذا العام عدد 4 من الأجهزة.

وتشترك الإصدارات الجديدة من أجهزة LOQ 15 في ضم شاشة بحجم 15.6 إنش، بجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 165 HZ، ودعم G-Sync، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة PCIe Gen4 SSD، كما تتميز الأجهزة بقدرة بطارية 60 WHr، وتوصيل الطاقة بقدرة 140 W عبر منفذ USB C.

أيضاً تضم الأجهزة شريحة Intel Wi-Fi 6، وشريحة مخصصة للذكاء الإصطناعي LA1 AI، كما تشترك الأجهزة أيضاً في مجموعة متنوعة من المنافذ.

بينما تختلف أجهزة LOQ الجديدة في المعالجات، وكرت الشاشة وأيضاً الذاكرة العشوائية، حيث يأتي LOQ 15IRX9 بمعالج i7-14700HX من الجيل 14 من معالجات إنتل، مع كرت شاشة Nvidia GeForce RTX 4060 بقدرة 115 W، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5-5600.

ويأتي جهاز LOQ 15AHP9 بنفس المواصفات السابقة إلا أن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار هو AMD Ryzen 7 8845HS في أعلى نموذج.

كما تدعم معالجات Alder Lake Core i5-12450-HX من الجيل 12 من معالجات إنتل الإصدارات منخفضة التكلفة من أجهزة level LOQ 15IAX9I وLOQ 15IAX9، على أن يدعم كلا الإصدارين ذاكرة 16 جيجا بايت رام في DDR5-480، أيضاً يأتي LOQ 15AX9I بكرت الشاشة Intel Arc A530M، بينما يضم LOQ 15AX9 كرت الشاشة RTX 4050 بقوة 105 W.

ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Lenovo LOQ 15IRX9، وLOQ 15IAX9I، وLOQ 15IAX9 بدءاً من شهر أبريل بسعر يبدأ من 749 دولار، بينما يتوفر LOQ 15AHP9 بمعالجات AMD Zen 4 في شهر مارس بسعر 1049 يورو.

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