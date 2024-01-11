تكنولوجيا: إطلاق شاشة ASUS ZenScreen Fold القابلة للطي في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Asus شاشة OLED جديدة تسمى ZenScreen Fold MQ17QH. وكما يوحي الاسم، فإن الشاشة قابلة للطي، مما يعني أنه يمكن إغلاقها مثل الحاسب المحمول وستشغل مساحة أقل عند النقل.

يبلغ حجم الشاشة، إذا تم توسيعها بالكامل، 17.3 بوصة، مع دقة 2560 × 1920 بكسل. وتدعم الشاشة كلا الاتجاهين الأفقي والعمودي (وهي تأتي مع حامل مناسب)، ويمكن استخدامها أيضًا كشاشتين منفصلتين بحجم 12.5 بوصة ودقة 1920 × 1280 بكسل.

ووفقًا للشركة، تضمن مفصلة Waterdrop أن تكون الشاشة خالية تمامًا من التجاعيد عند فتحها، ولكن في الواقع، كما يمكن رؤيته في الصورة الحية، على عكس الصورة الدعائية، لا يزال هناك التماس ملحوظ.

عند فتحها، يبلغ سمك Asus ZenScreen Fold 9.7 ملم ويزن 1.17 كجم. وتم تجهيز الشاشة بمنفذ HDMI صغير وموصلين USB من النوع C ومقبس سماعة رأس ومكبرات صوت.

لم تعلن الشركة المصنعة بعد عن تكلفة المنتج الجديد، لكن الخبراء يعتقدون أن السعر سيكون حوالي 2000 دولار. ولا يُعرف حتى الآن أي شيء عن توقيت طرح الشاشة في الأسواق.

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