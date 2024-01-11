تكنولوجيا: سماعات Sennheiser Momentum Sport توفر أجهزة استشعار لمعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم أثناء التمرين #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Sennheiser عن أحدث طرازين لها من سماعات الاذن في لاس فيغاس. فقد قامت الشركة بتحديث خط Momentum الرئيسي الخاص بها بنموذج متميز جديد، Momentum True Wireless 4، بينما أطلقت أيضًا أول مجموعة من سماعات الأذن للياقة البدنية مليئة بالتكنولوجيا ضمن مجموعة Momentum Sport.

تقول شركة Sennheiser إن تصنيع Momentum Sport قد استغرق أكثر من ثلاث سنوات من العمل، حيث تجمع بين تكنولوجيا اللياقة البدنية وجودة الصوت المميزة لها.

من الداخل، يمكن لمستشعر معدل ضربات القلب الضوئي (PPG) ومستشعر درجة حرارة الجسم إرسال القياسات الحيوية للتمرين إلى تطبيقات مثل Apple Health وGarmin Connect وStrava وPeloton وPolar Flow.

ترسل سماعات الأذن معلومات درجة حرارة الجسم فقط إلى هذا التطبيق الأخير. وتقول Sennheiser إن Momentum Sport تمثل المرة الأولى على الإطلاق التي يتمكن فيها منتج غير Polar من الاستفادة من تحليلات البيانات الخاصة بـFlow لإجراء تحليلات في الوقت الفعلي.

علاوةً على ذلك، تعمل إحصائيات Momentum Sport مع ساعة Polar Vantage V3 ويمكنك الحصول على صوت تدريبي (Smart Coaching) يتم إرساله من تطبيق الشركة إلى سماعات الأذن.

ستكون Momentum Sport متاحة في 9 أبريل مقابل 330 دولارًا (330 يورو) باللون الأسود والأخضر والجرافيت.

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