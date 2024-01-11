تكنولوجيا: ‏ASUS AirVision M1 عبارة عن شاشة قابلة للارتداء للقيام بمهام متعددة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ASUS قائمة كبيرة جدًا من المنتجات في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، بما في ذلك نظارات عالية التقنية تسمى AirVision M1.

لا تعتبر هذه النظارات منافسة لـ Apple Vision Pro او حتى لنظارات الواقع المختلط التي ظهرت لأول مرة في هذا الحدث.

فإن AirVision M1 عبارة عن شاشة يمكن ارتداؤها مع القدرة على إنشاء شاشات افتراضية متعددة، من المفترض أن يتمكن المستخدمون من التوفيق بين عدة مهام في وقت واحد.

وهي مزودة بشاشة Micro OLED بدقة FHD (1920 × 1080) تتمتع بمجال رؤية رأسي يبلغ 57 درجة.

يتمتع نظام الجهاز بثلاث درجات من الحرية، ويمكن للمستخدمين تثبيت عدة شاشات في المكان الذي يريدونه بنسبة العرض إلى الارتفاع التي يفضلونها، سواء كانت 16:9 أو 21:9 أو 32:9.

ويمكنهم القيام بذلك من خلال لوحة اللمس البديهية الخاصة بالنظارة والموجودة على الذراع الأيسر، حيث يمكنهم أيضًا ضبط السطوع وتنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد.

يأتي الجهاز أيضًا مزودًا بميكروفونات ومكبرات صوت مدمجة لإلغاء الضوضاء. يجب توصيل النظارة بجهاز حاسب أو هاتف عبر USB-C للعمل .

لم تكشف ASUS بعد عن تكلفة هذا الجهاز ومتى سيكون متاحًا، لكن مواصفاته وإمكانياته تشير إلى أنه سيكلف جزءًا صغيرًا من تكلفة Vision Pro من أبل.

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