تكنولوجيا: ‏Android Auto سيسمح قريبًا لخرائط جوجل بمعرفة مستويات بطارية السيارة الكهربائية وإخبارك بمكان شحن سيارتك #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ركزت الكثير من أخبار السيارات الصادرة عن معرض CES 2024 على السيارات الكهربائية، وجوجل ليست استثناءً.

فقد أعلنت الشركة أن Android Auto سيشارك تحديثات البطارية في الوقت الفعلي مع خرائط جوجل.

من المفترض أن يتم طرح التحديث مبدئيًا إلى Ford Mustang Mach-E وF-150 Lightning في الأشهر المقبلة قبل التوسع إلى السيارات الكهربائية الأخرى المتوافقة مع Android Auto في المستقبل.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، ستقدم لك الخدمة خرائط جوجل اقتراحات لمحطات الشحن على طول الطريق دون الحاجة إلى التوقف والبحث.

ومن المفترض أيضًا أن تطلعك على مستوى بطارية السيارة بمجرد وصولك إلى الوجهة (وهو أمر يجب أن تفعله سيارتك الكهربائية بالفعل) بالإضافة إلى تقديم تقديرًا للمدة التي سيستغرقها الشحن.

أعلنت جوجل أيضًا عن توسيع جوجل المدمج ليشمل ماركات سيارات إضافية، مثل Honda و Nissan و Ford، بعد إطلاقه لأول مرة في Polestar.

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