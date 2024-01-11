تكنولوجيا: مراجعة لهاتف Honor X7b! الأفضل في الفئة الإقتصادية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس Honor بهاتف Honor X7b في سوق الهواتف الإقتصادية بين الكثير من الإصدارات، إلا أن هاتف Honor X7b جاء بتصميم ومواصفات يتفوق بها على الكثير من الإصدارات المنافسة في الأسواق.

محتوى الصندوق

يتضمن محتوى صندوق هاتف Honor X7b:

وحدة الهاتف

طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقاً

حافظة غطاء خلفي للهاتف

محول الشحن بقدرة 35W مع كابل

التصميم

تتميز وحدة Honor X7b باللون الفضي الذي يعرف ب “Flowing Silver”، كما يتوفر بإختيارات أخرى في الألوان.

وتقدم Honor النموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة 8 جيجا بايت رام بسعر 699 ريال، ومع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت إضافية لتصل الذاكرة العشوائية إلى 16 جيجا بايت رام.

ويمكنك أيضاً في التجربة العملية أن تختبر الوزن والسماكة الممتازة لهذا الإصدار من الفئة المتوسطة، حيث تقدم Honor الهاتف بسماكة 8.24 مم ووزن 199 جرام، ولقد تم توزيع الوزن بكفاءة في X7b.

كما يتميز الهاتف بإنحناء في الإتجاهات الأربعة من إطارات الهاتف مما يدعم المستخدم بتجربة جيدة جداً في الإمساك بوحدة الهاتف.

ولقد نجحت Honor في إستغلال المساحة في الشاشة بشكل جيد، كما تم دمج تقنية إستشعار البصمة في زر الطاقة، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB C، مع اثنان من السماعات بنظام ستريو، وبشكل عام يأتي الهاتف بمستوى جيد في جودة التصنيع مع لمسات أنيقة تميز هذا الإصدار عن الكثير من الهواتف التي تأتي بنفس مستوى التسعير في الأسواق.

الشاشة

يضم هاتف Honor X7b شاشة IPS LCD بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة دقة 1080 بيكسل، وتتميز بنسبة سطوع ممتازة تصل إلى 850 nits لذا مع إستخدام الهاتف في مواقع خارجية في ضوء الشمس أو في أماكن مميزة بإضاءة ساطعة فإن شاشة الهاتف تقدم مستوى ممتاز من السطوع في ظروف الإضاءة المختلفة.

الشاشة أيضاً تتميز بدعم رسمي لمعايير TUV، مع إمكانية خفض السطوع في الشاشة إلى أقل نسبة تصل إلى 2 nits، لذا سيتاح للمستخدم تنشيط وإستخدام الشاشة في الظلام برؤية واضحة في الشاشة دون أن يتم إرهاق العين.

وتشغل الشاشة نسبة 87.3% من إطار الهاتف، كما تتميز بكثافة عرض 389 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 20:9، وتؤكد التجربة على أن هذا الإصدار يضم شاشة مميزة جداً.

الكاميرة

تدعم Honor هاتف بإعدادات للكاميرة الخلفية مميزة تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/1.8، لذا سيتمتع المستخدم بأعلى آداء عند إلتقاط الصور بالكاميرة، وفي حالة إستخدام آداة إقتصاص الصور لن تتأثر التفاصيل ودقة ووضوح الصور التي تم إلتقاطها بعدسات الكاميرة الرئيسية، كما تدعم الكاميرة ميزة التركيز التلقائي PDAF.

وتأتي الكاميرة الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بفتحة عدسات f/2.2، بيتنا تأتي الكاميرة الأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لتعزيز عمق التصوير.

وتدعم الكاميرة إلتقاط صور HDR، أو بانورامية، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

كاميرة السيلفي تأتي في ثقب يتوسط شاشة Honor X7b والتي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.0، وتدعم الكاميرة الأمامية أيضاً تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

الآداء

تدعم Honor هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 680 4G، كما يأتي الهاتف بواجهة MagicOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

أيضاً يدعم الهاتف الإتصال عبر تقنية Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، والبلوتوث 5.0، مع نظام GPS، لذا يضم الهاتف جميع التقنيات التي يحتاج إليها المستخدم.

وفي التجربة العملية للهاتف يمكنك أن تختبر الآداء الرائع للهاتف في المهام اليومية، أو مع تشغيل الالعاب، حيث يأتي الهاتف بشكل عام بمستوى ممتاز من التوازن بين التكوينات والبرامج لدفع أفضل آداء.

البطارية والشحن

تدعم Honor هاتف Honor X7b بسعة كبيرة في البطارية 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ومن المتوقع أن تدعم هذه السعة في البطارية المستخدم في عمر شحن قد يمتد من يومين إلى 3 أيام.

هل تحتاج لإقتناء هاتف Honor X7b؟

يجمع Honor X7b بين جودة التصنيع والتصميم مع توازن بين التكوينات الداخلية للهاتف والبرامج ليدعم المستخدم بالآداء الأمثل لهاتف من الفئة الإقتصادية، كما يتفوق الهاتف على العديد من الإصدارات المنافسة في الأسواق بنفس مستوى التسعير.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رائعة في الكاميرة الخلفية لدعم المستخدم بلقطات واضحة وبتفاصيل دقيقة، مع شاشة تقدم سطوع رائع، وبطارية ضخمة تدعم المستخدم بعمر شحن طويل مع دعم تقنية الشحن السريع، لهذا فإن Honor X7b هو بالتأكيد من الإصدارات المرشحة لك في هذه الفئة من الهواتف الذكية.

0.00 يتفوق هاتف Honor X7b على الكثير من الإصدارات المنافسة في سوق الهواتف الإقتصادية بتصميم عصري أنيق يتكامل مع تكوينات وبرامج بآداء رائع لدعم المستخدمين 9.0/10 الإيجابيات تصميم عصري بأفضل جودة تصنيع

شاشة بأعلى جودة وتحكم مثالي في السطوع

سعة كبيرة للبطارية لعمر شحن أطول

إعدادات جيدة في الكاميرة

آداء ممتاز لمهام متنوعة وتشغيل الألعاب السلبيات كاميرة سيلفي بدقة محدودة

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