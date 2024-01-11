تكنولوجيا: Asus تكشف عن أجهزة ASUS ROG Zephyrus G14 وROG Zephyrus G16 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus خلال فعاليات CES للعام 2024 عن أجهزة ASUS ROG Zephyrus G14 وROG Zephyrus G16 التي تنطلق بتحسينات في التصميم ومعالجات AMD Ryzen 8000 أو Intel Meteor Lake.

جاء إصدار Asus من جهاز ROG Zephyrus G14 هذا العام بتصميم جديد للمنافسة بين العديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والتي تتميز بحجم 14 إنش مثل أجهزة Lenovo Legion Slim 5 14 أو Razer Blade 14.

وللتنافس مع هذه الإصدارات تقدم Asus جهاز ROG Zephyrus G14 بتكوينات أقوى تشمل معالجات AMD Ryzen 8000 مع كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4070 بقدرة إستهلاك طاقة 90 W وتعزيز ديناميكي للآداء.

ويضم الجهاز شاشة OLED جديدة بمعدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض 3K، وأبعاد 16:10، كما يأتي جهاز ROG Zephyrus G14 هذا العام بتصميم نحيف لهيكل الجهاز المميز من الألومنيوم بسماكة 15.9مم، مع وزن أخف 1.5 كجم.

أيضاً يضم ROG Zephyrus G14 2024 مكبرات صوتية بآداء أقوى هذا العام، مع لوحة مفاتيح بأغطية أكثر إتساع، كما تم تحسين عمر الشحن في البطارية في هذا الإصدار بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً يأتي ROG Zephyrus G16 بنفس لغة التصميم المميزة لجهاز ROG Zephyrus G14، مع تصميم أكثر نحافة بسماكة 14.9مم، وشاشة بحجم 16 إنش، بينما يتميز الجهاز بوزن 1.85 كجم.

ويدعم هذا الإصدار معالج Intel Core Ultra 9 185H بقدرة إستهلاك طاقة 115 W وتعزيز ديناميكي للآداء، كما يضم ROG Zephyrus G16 شاشة OLED بمعدل تحديث 240 Hz، والتي تدعم جودة عرض 2.5K، وسطوع 500 nit.

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