تكنولوجيا: إستعراض لهاتف realme C67 من الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضم هاتف realme C67 لسلسلة هواتف realme المتوسطة والمميزة بتصميم عصري أنيق، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات هذا الإصدار.

محتوى الصندوق

وحدة الهاتف realme C67

طبقة حماية مثبتة مسبقاً على الشاشة

حافظة غطاء لحماية الهاتف

محول وكابل للشحن

التصميم

يأتي هاتف realme C67 بتصميم يجمع العديد من المميزات مقابل مستوى تسعير جيد على غرار إصدارات الشركة السابقة من هذه السلسلة، وتقدم realme هذا الإصدار بتصميم يدعم معايير IP54 لمقاومة قطرات الماء والأتربة، كما ينطلق الهاتف بترقية في إعدادات الكاميرة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل للقطات واضحة وبأعلى جودة.

كما يتميز هذا الإصدار بالتصميم فائق النحافة بسماكة 7.59مم، مع وزن 185 جرام، ولقد تم معاينة وحدة الهاتف المميزة باللون الأسود مع تصميم لامع لوحدة الكاميرة والتي تتضمن حلقات باللون الذهبي تعطي لمسات أنيقة لتصميم الهاتف.

أيضاً يضم الهاتف في الجزء السفلي منفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، كما يتميز الهاتف باثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، لهذا يأتي الهاتف بنظام صوتيات بآداء ممتع في الألعاب ومحتوى الفيديو وعند الإستماع للموسيقى أيضاً.

ويدعم الهاتف نظام GPS، وNFC، كما يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر الطاقة، الهاتف يدعم أيضاً اثنان من شرائح SIM مع بطاقة تخزين خارجي microSDXC بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

الشاشة

يتميز realme C67 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، بمعدل تحديث 90Hz، ودقة 1080 في 2400 بيكسل، بكثافة عرض 392 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 20:9، ويتميز هذا الإصدار بنسبة سطوع 950 nits، لهذا ستقدم الشاشة أفضل آداء عند إستخدام الهاتف في ساعات النهار مع ضوء الشمس، أو في الإضاءة الساطعة بشكل عام.

وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية التي تتضمن أيضاً نظام يحاكي “Dynamic Island” أو الذي يعرف ب”mini capsule 2.0″ ويأتي الجيل الجديد بتحسينات في هذا الإصدار لدعم المستخدم بتفاصيل أكثر منها عند تشغيل الموسيقى على سبيل المثال حيث يظهر في هذا الجزء رسوم متحركة تتفاعل مع الموسيقى، أيضاً عند النقر على هذا الجزء يمتد الجزء الخاص بالكاميرة لإظهار تفاصيل أكثر حول الأغنية أو الموسيقى قيد التشغيل، أيضاً يمكن التمرير لليسار أو اليمين لتخطي مسارات التشغيل، لذا يقدم الإصدار الجديد مميزات أكثر لدعم المستخدم.

الآداء

يدعم هاتف realme C67 رقاقة معالج Snapdragon 685، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، وتقدم realme ذاكرة إفتراضية بسعة 8 جيجا بايت لتصل الذاكرة إلى 16 جيجا بايت رام.

ومع هذه المميزات يمكن لهاتف realme C67 أن يقدم آداء رائع في الألعاب، حيث يدعم المعالج آداء جيد بإستجابة سريعة مع أعلى الإعدادات، كما يدعم المعالج تجربة سريعة وسلسة في إطلاق التطبيقات وتنفيذ العديد من المهام بالهاتف.

أيضاً يتكامل الآداء مع نظام تشغيل Android 14، وواجهة Realme UI التي تقدم تجربة واضحة وسلسة في إعدادات الهاتف.

الكاميرة

تدعم Realme هذا الإصدار بترقية مميزة في إعدادات الكاميرة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 بعدسات واسعة ودعم للتركيز التلقائي PDAF.

وفي التجربة العملية للكاميرة ستتمتع بآداء رائع لهذا المستشعر الذي يقدم تحسينات في التصوير بأعلى جودة وأدق تفاصيل، كما يدعم مستشعر العمق المميز بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 إلتقاط تفاصيل أكثر دقة، مع إمكانية التكبير حتى 3 مرات بتفاصيل واضحة.

يمكن لكاميرة realme C67 أن تدعم أيضاً تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، مع دعم نمط HDR والوضع البانورامي في التصوير.

كاميرة السليفي في هذا الإصدار مميزة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.1، وتقدم آداء مقبول، كما تدعم تسجيل الفيديو أيضاً بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

البطارية والشحن

مع التصميم النحيف المميز لهذا الإصدار إلا أن هاتف realme C67 يضم بطارية بسعة 5000 mAh، وهي سعة جيدة لدعم المستخدم بعمر شحن يستمر على مدار اليوم، وللشحن السريع تقدم realme هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويمكن شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 29 دقيقة فقط.

لهذا تقدم realme إصدار بتصميم أنيق ونحيف يتوافق مع التصميم العصري المفضل للشباب، كما يأتي بأعلى جودة عرض وسطوع في شاشة هاتف من الفئة المتوسطة، مع إعدادات جيدة للكاميرة، وآداء جيد للمهام اليومية والألعاب، وأيضاً سعة كبيرة للبطارية تستمر على مدار اليوم مع دعم الشحن السريع.

0.00 ينافس هاتف realme C67 في الأسواق هذا العام بتصميم عصري نحيف يأتي بترقية في الكاميرة وأعلى سطوع في الشاشة ومستوى تسعير جيد 9.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق ونحيف

سعة كبيرة للبطارية وشحن سريع

أعلى سطوع في الشاشة

ترقية في الكاميرة

آداء جيد السلبيات كاميرة سيلفي بآداء محدود

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