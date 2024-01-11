تكنولوجيا: لينوفو تطلق الجيل الرابع من أجهزة ThinkBook 13x وThinkBook 13x SPE في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو ThinkBook 13x Gen 4 في فعاليات معرض CES 2024 كأول أجهزة الحاسب المميزة بحجم 13 إنش وبطارية بقدرة 74 WHr، كما أطلقت لينوفو جهاز ThinkBook 13x Gen 4 SPE خلال الحدث.

كشفت لينوفو خلال فعاليات معرض لاس فيجاس عن مجموعة جديدة من الأجهزة التي تستهدف دعم المستخدمين في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولقد قدمت Lenovo الجيل الرابع من أجهزة ThinkBook 13x بتصميم من “carbon-neutral” وهو الأول من هذه الفئة، بوزن 1 كجم، وسماكة 12.9 مم فقط.

ويدعم هذا الإصدار سلسلة معالجات Intel Meteor Lake، كما يأتي الجهاز بذاكرة 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4 SSD.

كما يضم ThinkBook 13x شاشة بحجم 13.5 إنش، بجودة عرض 2.8K، ومعدل تحديث 120 Hz، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 500 nits، مع تدرج من ألوان sRGB بتغطية بنسبة 100%، ودعم لتقنية Dolby Vision، كما يتوفر للمستخدمين نموذج بشاشة تدعم خاصية اللمس.

وتقدم لينوفو أجهزة ThinkBook 13x Gen 4 بمنافذ Thunderolt 4، بينما تختفي منافذ USB A من الإصدارات الجديدة، وتدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2 لإتصال لاسلكي سلس.

كما تتميز الكاميرة بجودة FHD مع ماسح IR لدعم “Windows Studio Effects”، وبالإضافة إلى شريحة NPU للذكاء الإصطناعي المدمجة في معالجات “Meteor Lake” تدعم لينوفو الجهاز بشريحة الذكاء الإصطناعي المخصصة من الشركة LA3 AI والتي تهدف لتعزيز الآداء في الجهاز وتمديد عمر البطارية.

وتضم الأجهزة دبابيس pogo لدعم إتصال كاميرة “Magic Bay Studio” الجديدة بدقة 4K، كما تعد البطارية المقدمة في الجيل الرابع من أجهزة ThinkBook 13x هي نقطة التسويق الأولى في هذا الإصدار، حيث يضم بطارية بقدرة 74 WHr وهي أكبر سعة للبطارية لجهاز بحجم 13 إنش، وتؤكد لينوفو على أن البطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 21 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 11.4 ساعة من تصفح الإنترنت.

ومن المقرر أن يتوفر Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 في الربع الأول من هذا العام بسعر يبدأ من 1399 دولار بإختيار باللون الرمادي، أو إصدار محدود بلون صدفي بنقوش.

ولقد كشفت لينوفو أيضاً عن جهاز ThinkBook 13x Gen 4 SPE، حيث يشير ” SPE” إلى “إصدار بتجربة تخصيص ذكية”.

ويتميز ThinkBook 13x SPE بغطاء علوي يدعم التخصيص بشاشة E-ink، وتغيير اللون الخارجي للجهاز بإستخدام برامج وأجهزة لينوفو مع تقنية E ink Prism.

كما يدعم الجهاز ما يصل إلى 1000 “pattern” لغطاء الجهاز، وتؤكد الشركة على أن شاشة E-ink لن تؤثر على عمر البطارية في الجهاز، ويمكن تبديل تصميم الجهاز حتى مع إيقاف التشغيل.

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