تكنولوجيا: ‏Razer تقدم أول وسادة كرسي ألعاب تعمل باللمس عالية الدقة في العالم في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر أحد أهم الاشياء التي تم الكشف عنها في معرض CES 2024 هو Project Esther من Razer، وهو عبارة عن وسادة كرسي ألعاب تعمل باللمس عالية الدقة.

وهذا يعني انه سيكون بإمكانك الشعور وكأنك داخل اللعبة نفسها، خاصة إذا قمت بدمجها مع نظارة واقع افتراضي.

يحتوي مفهوم Project Esther على 16 مشغلًا لمسيًا ويتميز بزمن استجابة منخفض للغاية. يمكنك التحكم في اتجاه اللمس والتكامل بين الأجهزة المتعددة وتجارب المشغلات المتعددة.

كما أنه يحتوي أيضًا على تحويل تلقائي للصوت إلى HD لمسي، مما يسمح بحل التوصيل والتشغيل.

وتدعي شركة Razer أن الوسادة متوافقة مع معظم كراسي الألعاب والمكاتب، لذلك لن تضطر إلى الحصول على إعداد جديد تمامًا لاستخدامها.

تعتبر وسادة كرسي الألعاب Project Esther من Razer نتيجة سنوات من التطوير اللمسي. ففي عام 2018، كشفت الشركة عن أجهزة اللمس Razer HyperSense في سماعاتها الجديدة Nari Ultimate.

وقد تم استخدام معالجة الإشارات الرقمية المتقدمة ومشغلات الملفات الصوتية ذات النطاق العريض لإنتاج اللمسات الخاصة بألعاب الحواسب وتوسيعها إلى أجهزة Xbox القابلة للارتداء في العام التالي.

كما جلب معرض CES 2019 نظام الاهتزاز عالي الدقة من Razer، والذي تمت برمجته في مساند لوحة المفاتيح والفارات والكرسي.

وفي عام 2022، اتخذت شركة Razer خطوة كبيرة أخرى، حيث قامت بشراء شركة Interhaptics، وهي شركة متخصصة في اللمسيات، كما يوحي اسمها. يعمل مشروع Esther باستخدام تقنية Interhaptics.

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