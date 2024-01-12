تكنولوجيا: سماعات Sennheiser Momentum 4 و Momentum Sport توفر صوتًا ممتازًا #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sennheiser عن مجموعتين مختلفتين من سماعات الأذن اللاسلكية في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، لتوسع مجموعة Momentum الخاصة بها بإصدار رئيسي من الجيل الرابع وإصدار رياضي عالي التقنية.

توفر سماعات الأذن المتميزة للشركة جودة صوت ممتازة منذ فترة، وتحصل باستمرار على أفضل صوت إجمالي في قائمة أفضل سماعات الأذن اللاسلكية.

يعتبر الأداء الصوتي في Momentum True Wireless 4 أكثر من رائع. فيتميز الصوت بوضوح ممتاز وضبط لطيف وجذاب.

يبدو أيضًا أن ميزة عزل الضوضاء النشطة (ANC) قد تم تحسينها بشكل ملحوظ. ويعد ايضًا وضع الشفافية أفضل وأكثر طبيعية.

أوضحت شركة Sennheiser خلال العرض التوضيحي الذي قدمته أن عمر البطارية المعلن في Momentum True Wireless 4 يبلغ سبع ساعات ونصف مع إيقاف تشغيل ANC.

ومع ذلك، فقد أوضحت أنها قامت بتضييق الفجوة فيما يتعلق بإلغاء الضوضاء مما يؤثر على عمر البطارية حيث أن تمكينها يقلل وقت اللعب بمقدار 30 دقيقة فقط.

سيتم طرح سماعة Momentum True Wireless 4 للبيع في الأول من مارس، وستكون سماعة Momentum Sport متاحة في 9 أبريل.

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