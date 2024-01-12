تكنولوجيا: شركة Shift Robotics تكشف عن الحذاء الآلي Moonwalkers X في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Shift Robotics، وهي شركة ناشئة، أحذيتها الآلية Moonwalkers في معرض CES 2024، وهي أحذية ذات عجلات مدمجة تعمل على تسريع المشي.

تألقت الشركة في معرض CES 2024 في لاس فيغاس مع إصدارات Moonwalkers الحالية وإصدارها الجديد Moonwalkers X.

وتقوم الاحذية في الأساس بتدوير عجلاتها عندما تلمس قدمك الأرض لتدفعك للأمام قليلًا. وتوفر كل خطوة مسافة إضافية صغيرة فقط، ولكن التأثير التراكمي يمكن أن يجعل رحلتك أسرع بما يصل إلى ثلاث مرات.

ومن المفترض أن تمنحك البطارية نطاقًا يبلغ حوالي 7 أميال، وبعد ذلك سيتعين عليك الإمساك بكابل USB-C والانتظار لمدة ساعة ونصف لإعادة الشحن.

وإذا كنت ترغب في امتلاك زوج من الأحذية لنفسك، فستحتاج إلى دفع مبلغ يصل إلى 1399 دولارًا للحصول على ذلك.

الآن، بقدر ما تم تصميم النموذج الأصلي لاستخدامه على الأرصفة في الولايات المتحدة، فقد لا تكون هذه بيئته المثالية. ولهذا السبب قامت الشركة بتطوير Moonwalkers X، الذي يخفض الوزن بمقدار رطل واحد ويقلل عدد العجلات.

يستهدف ذلك عمال المستودعات والخدمات اللوجستية الذين يتجولون حول الأرضيات الخرسانية الناعمة لساعات في كل مرة.

ويبدو أنها طريقة مثالية لتسريع عملية النقل مع تقليل التعب في البيئات الصناعية حيث تكون المخاوف بشأن الموضة أقل انتشارًا.

للأسف، لم يتم الكشف عن سعر هذه الأجهزة حتى الآن، ولكننا نتوقع معرفة المزيد قبل تاريخ إصدارها في منتصف هذا العام.

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