تكنولوجيا: Asus تطلق فارة Asus ROG Keris II Ace ولوحة مفاتيح ROG Falchion RX في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Asus مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسب والشاشات المخصصة للألعاب في معرض CES، كما كشفت الشركة أيضاً عن ملحقات جديدة للألعاب تشمل فارة Asus ROG Keris II Ace ولوحة مفاتيح ROG Falchion RX.

فارة Asus ROG Keris II Ace المخصصة للألعاب

أكدت شركة Asus على أن فارة ROG Keris II Ace الجديدة المخصصة للألعاب تدعم التتبع على الزجاج بإنحراف أقل من 1% وذلك بفضل المستشعر الضوئي “ROG AimPoint Pro”.

أيضاً تدعم فارة الألعاب تتبع الحركة بدقة تصل إلى 42000 نقطة لكل إنش، لذا تدعم الفارة إفتراضياً تردد 1000 Hz، كما يمكن أن تصل إلى 4000 Hz في الإتصال اللاسلكي، وتردد 8000 Hz مع الإتصال السلكي وبإستخدام معزز لمعدل الإقتراع.

وتدعم فارة ROG Keris II Ace الإتصال اللاسلكي بالأجهزة عبر البلوتوث أو Wi-Fi بتردد 2.4 GHz، كما تتميز الفارة بوزن 54 جرام، وتدعم أزرار الفارة النقر حتى 100 مليون مرة قبل أن تتعرض للتلف.

لوحة مفاتيح Asus ROG Falchion RX

تتميز لوحة مفاتيح ROG Falchion RX Low Profile بتصميم يضم مفاتيح مضيئة “ROG RX Low-Profile” مطورة من Asus، ومع غياب بعض المفاتيح من اللوحة تقدم Asus لوحة لمس في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح لدعم المستخدم، على أن تتميز لوحة اللمس أيضاً بتصميم مضيء.

كما تدعم Asus لوحة المفاتيح ROG Falchion RX Low Profile بغطاء للحماية، وتدعم لوحة المفاتيح الإتصال بالأجهزة عبر البلوتوث أو Wi-Fi أو الإتصال عبر كابل، مع إمكانية التبديل بين نمط مخصص لأجهزة ويندوز وأخر لأجهزة ماك، وتدعم لوحة المفاتيح والفارة الإتصال بجهاز الإستقبال ROG Omni والذي يباع بشكل مستقل.

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