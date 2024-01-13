تكنولوجيا: باناسونيك تدعم جهاز تلفاز Panasonic Z95A OLED بسطوع 3000 nit ومكبر صوتي مدمج #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت باناسونيك عن جهاز Panasonic Z95A OLED في معرض CES والذي ينطلق بنسبة سطوع 3000 nit ومكبر صوتي مدمج.

انطلق جهاز التلفاز الذكي Panasonic Z95A كأول أجهزة التلفاز المميزة بتقنية “Meta Technology 2.0 MLA+” الجديدة المطورة من LG، والتي تدعم الأجهزة في الوصول إلى نسبة سطوع 3000 nit في شاشة OLED.

ويتميز جهاز التلفاز بجودة عرض 4K، ومعدل تحديث 144 Hz، بميزة معدل التحديث المتغير، ودعم لمعايير HDMI 2.1، وDolby Vision IQ.

وتؤكد باناسونيك على أن جهاز التلفاز الذكي يدعم المستخدمين بأفضل آداء في ألعاب الحاسب، وXbox Series X، وأيضاً PlayStation 5 وذلك من خلال مميزات خاصة بالألعاب.

أيضاً يأتي جهاز Panasonic بمكبرات soundbar مدمجة بتقنية Dolby Atmos، ودعم لصوتيات بزاوية 360 درجة لتجربة صوتية مذهلة متعددة الإتجاهات.

كما يدعم Panasonic Z95A OLED رقاقة معالج HCX Pro AI لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي MK II الذي يرتكز على شريحة MediaTek Pentonic، والذي يدعم ترقية المحتوى إلى دقة 4K، ومن المقرر أن يتوفر Panasonic Z95A بأحجام 55 و65 إنش.

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