تكنولوجيا: جهاز MSI Creator M14 يضم كرت الشاشة RTX 2050 في النموذج الرئيسي في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت MSI خلال فعاليات معرض CES 2024 عدد من الإصدارات التي تستهدف المبدعين، ولقد انضم MSI Creator M14 كإصدار من الفئة المتوسط لدعم المستخدمين.

انطلقت أجهزة CreatorPro X18 HX، وCreator Z17 HX، وCreator 16 AI Studio في فعاليات لاس فيجاس لدعم المستخدمين بإصدارات مميزة من أجهزة الحاسب الدفتري المخصصة للمبدعين.

ولقد إنضم إصدار MSI Creator M14 للسلسلة بمواصفات متوسطة، تشمل الجيل 13 من معالجات Raptor Lake-H مع معالج Core i7-13700H في أعلى نموذج وكرت شاشة RTX 4060، بينما يأتي النموذج الرئيسي بكرت شاشة RTX 2050.

كما ينطلق Creator M14 بشاشة IPS مميزة بحجم 14 إنش بجودة عرض FHD+، ويدعم الجهاز التكوين بذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في سعة SSD.

وللإتصال يضم جهاز Creator M14 اثنان من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول فئة A، ومنفذ USB 3.2 من الجيل 2 فئة C، ومخرج HDMI 2.1، ومدخل combo للسماعات، مع منفذ Ethernet.

كما يضم الجهاز شريحة Intel Wi-Fi 6E AX211، ويدعم تقنية البلوتوث 5.4، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 53.5 WHr، مع محول شحن بقدرة 120 W.

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