تكنولوجيا: سامسونج تطور شاشات قابلة للطي بتصميم أكثر متانة ومرونة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العملاق الكوري سامسونج في تطوير الشاشات القابلة للطي التي تدعم الجيل القادم من الهواتف والأجهزة القابلة للطي، ولقد كشف خلال معرض CES هذا العام عن شاشات جديدة تتميز بمرونة أكبر وتصميم أكثر متانة.

قدمت سامسونج خلال المعرض جيل جديد من الشاشات التي تدعم الطي إلى الداخل والخارج والتي ترتكز على مفصل للشاشات بزواية 360 درجة، ولقد إستعرض سامسونج آلية وتصميم الشاشة في نموذج لهاتف Flip.

وتوضح التقارير أن تصميم الشاشة المرنة التي تدعم الطي في كلا الإتجاهين يمكن أن يكون بديل للشاشة الخارجية في الهواتف القابلة للطي، مما يخفض تكلفة تصميم هذه الإصدارات، حيث تستهلك التكوينات الخارجية غالباً 18% من تكلفة إنتاج هذه الفئة من الهواتف.

أيضاً من المتوقع أن تدعم الشاشة القابلة للطي في الإتجاهين تطوير جيل جديد من الهواتف بتصميم أنحف، وتكلفة أقل، مع توفير مساحة إضافية لزيادة سعة البطارية.

ومن المتوقع ألا يؤثر هذا التصميم في الشاشة على التصميم العام للهاتف، حيث يمكن دعم هذه الفئة من الهواتف بحجم أكبر في الشاشة في هيكل صغير للهاتف، مع خفض تكلفة هذه الفئة من الهواتف.

يذكر أن سامسونج إستعرضت أيضاً خلال فعاليات معرض CES مجموعة من الشاشات المميزة بتصميم قابل للطي أو الإنزلاق إلى جانب شاشة “Rollable Flex” القابلة للتدوير، ولقد أكدت سامسونج على أن هذه الفئة من الشاشات يمكن تمديدها 5 مرات أكثر.

أيضاً كشفت سامسونج عن شاشة “Flex Hybrid” التي تدعم الطي والإنزلاق لتوسيع الشاشة مرتين أكثر، من جانب أخر لم تؤكد سامسونج على أن هذه الفئة من الشاشات تتوفر قريباً في منتج للمستخدمين.

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