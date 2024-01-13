تكنولوجيا: Asus تقدم ExpertCenter D700SER وD901MDR بالجيل الرابع عشر من معالجات إنتل #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus خلال فعاليات معرض CES عن أجهزة الحاسب المكتبي ExpertCenter D700SER وD901MDR، ولقد تميزت هذه الإصدارات بالجيل 14 من معالجات إنتل.

يتميز جهاز الحاسب المكتبي D700SER بتصميم صغير الحجم سعة 8.6 لتر، بينما يتميز جهاز D901MDR بسعة 15.9 لتر، كما يضم كلا الجهازين الجيل 14 من معالجات إنتل Raptor Lake من سلسلة S.

كما تأتي أجهزة الحاسب المكتبي الجديدة من Asus بكرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4060، مع موصلات طاقة بقدرة 500 W TFX Platinum.

وتتميز الأجهزة بأعلى معايير المقاومة US MIL-STD 810H، كما تدعم الأجهزة ذاكرة DDR5 العشوائية، وتأتي بفتحات لقفل Kensington، وتتوفر الأجهزة بشريحة الحماية الإختيارية TPM 2.0.

يذكر أن الأجهزة تتميز بتصميم يدعم الترقية السلسة أو الصيانه، كما يتم شحن الأجهزة بنظام Windows 11، على أن تكشف Asus لاحقاً عن سعر الأجهزة وموعد توفرها في الأسواق.

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