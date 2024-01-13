تكنولوجيا: MSI تطلق شاشات MSI MAG 321UPX وMPG 321URX بتقنية QD-OLED في فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت MSI خلال معرض CES2024 شاشات الألعاب MSI MAG 321UPX وMPG 321URX المميزة بتقنية QD-OLED، ودعم دقة 4K ومعدل تحديث 240 Hz.

كشف معرض CES هذا العام عن الكثير من الأجهزة والملحقات المطورة للألعاب، هذا إلى جانب عدد من الشاشات التي تستهدف الألعاب بتقنيات جديدة في الشاشة.

ومن بين الإصدارات التي كُشِف عنها في الحدث هذا العام MSI MAG 321UPX وMPG 321URX، وتتضمن الشاشات المميزات التالية:

شاشة بحجم 31.5 إنش

دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل

معدل تحديث 240 Hz

نسبة سطوع 250 nits، ودعم معايير VESA DisplayHDR True Black 400

إستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG

كما ترتكز الشاشات على اللوحة المستخدمة في شاشة Alienware AW3225QF التي كُشِف عنها في فعاليات CES2024.

أيضاً تأتي الشاشات بمنفذ DisplayPort 1.4a، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وتختلف شاشة MPG 321URX QD-OLED في منافذ USB مخصصة تشمب USB 2.0 فئة B، مع اثنان من منافذ USB 2.0 فئة A، مع منفذ للطاقة 90 W، بينما تضم شاشة MAG 321URX QD-OLED منفذ 15W.

المصدر

اعلان





