تكنولوجيا: ‏Infinix جلبت تقنية الشحن اللاسلكي إلى معرض CES والتي يمكنها شحن أجهزتك من مسافة ثماني بوصات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مر وقت طويل منذ أن شاهدنا عروضًا توضيحية للشحن اللاسلكي عبر الهواء من أمثال Oppo وشاومي، لذلك فاجأنا معرض CES 2024 عندما صادفنا عرضًا جديدًا من شركة Infinix.

تستخدم تقنية “AirCharge” هذه رنينًا مغناطيسيًا منخفض التردد لتوصيل ما يصل إلى 25 واط من الطاقة لاسلكيًا، ويعمل هذا عبر مسافة تصل إلى 20 سم (7.87 بوصة)، وهو ضعف ما كان عليه العرض التوضيحي السابق لـ Oppo، وبزوايا تصل إلى 60 درجة.

تعتقد Infinix أن حالة الاستخدام هذه مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في إبقاء هواتفهم مشحونة أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو، دون وجود كابل يعيق أي من اليدين.

وبفضل مسافة الشحن المحسنة هذه، يمكنك أيضًا تثبيت لوحة AirCharge أسفل الطاولة، ومن ثم ستحصل على منطقة شحن خفية.

ولكن قبل ذلك، ستحتاج شركة Infinix إلى اكتشاف طريقة لتجنب تسخين الأجسام المعدنية القريبة عن طريق الخطأ. توجد طرق للكشف عن الأجسام الغريبة لحلول الشحن اللاسلكي “ثنائية الأبعاد” الحالية، ولكنها أكثر تعقيدًا عندما تنتقل مساحة الشحن من “2D” إلى “3D”.

هناك إجراء أمان آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو حالة الانخفاض المفاجئ في المسافة بين الهاتف ولوحة الشحن، فليس من الجيد رفع الجهد فجأة على جهاز مثل هذا. على هذا النحو، قامت شركة Infinix بالفعل بتنفيذ دائرة حماية من الجهد الزائد على طرفي السلسلة.

ليس لدى الشركة إطار زمني لإطلاق AirCharge على جهاز الإنتاج الضخم حتى الآن، لكنها تأمل في استخدام هذه التقنية من أجل معيار صناعي للشحن اللاسلكي عبر الهواء.

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