تكنولوجيا: ‏Audio Radar يساعد اللاعبين الذين يعانون من ضعف السمع على “رؤية” المؤثرات الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون الإشارات الصوتية في بعض الأحيان حاسمة لتحقيق النجاح في الألعاب. يقوم المطورون في كثير من الأحيان بتصميم البيئة الصوتية بحيث لا تكون تجاربهم غنية وغامرة فحسب، بل تحتوي أيضًا على تلميحات حول الاقتراب من الأعداء أو الخطر.

ويمكن للاعبين الذين يعانون من ضعف السمع أن يستفيدون من ذلك. فقد تم إطلاق منتج يسمى Audio Radar في معرض CES 2024 ويمكنه المساعدة في تحويل الإشارات الصوتية إلى إشارات بصرية، حتى يتمكن اللاعبون الذين يعانون من ضعف السمع من “رؤية الصوت“، وفقًا لشركة AirDrop Gaming LLC.

يعتبر الإعداد بسيط إلى حد ما؛ إذ يتم توصيل الصندوق بجهاز الألعاب لتفسير إخراج الصوت وتحويل تلك البيانات إلى أضواء.

تحيط بالشاشة سلسلة من أشرطة الإضاءة RGB، وتعرض ألوانًا مختلفة اعتمادًا على نوع الصوت القادم من الاتجاه الذي تمثله.

ببساطة، هذا يعني أنه إذا كنت تتجول في عالم Minecraft، كما فعلت في جناح الشركة في أرض العرض، فسترى أضواء بألوان مختلفة تظهر على الأشرطة المختلفة.

تعتب الأضواء الحمراء وجود أصوات من الأعداء في المنطقة المجاورة للضوء المقابل، بينما يشير اللون الأخضر إلى الأصوات المحايدة. وتشرح وسيلة الإيضاح التي تظهر على الشاشة أيضًا ما تعنيه الأصوات، على الرغم من أن ذلك قد يكون فقط لسيناريو Minecraft المعدل المعروض في معرض CES.

ومن خلال حزمة SDK التي أطلقتها الشركة في المعرض، سيتمكن المطورون من تخصيص الأضواء والتعليقات المرئية على العناصر الموجودة في لعبتهم حتى يتمكنوا من التحكم في ما يراه اللاعبون الذين يعانون من صعوبة في السمع.

يستخدم Audio Radar برنامجه الخاص لاكتشاف إشارات الصوت المجسم أو المحيطي لتحويلها إلى ردود فعل في الأضواء والألوان.

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