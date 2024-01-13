تكنولوجيا: تسريب جديد لساعة OPPO Watch 4 يكشف عن ميزات وأسعار مثيرة للإعجاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة OPPO ساعتها الذكية الجديدة Watch 4 Pro في شهر أغسطس من العام الماضي. وعلى الرغم من الكشف عن إصدار “Pro”، إلا أنه لم يتم رؤية ساعة “Oppo Watch” القياسية.

والآن، أكدت مدونة Digital Chat Station وجود الساعة مع تسريب بعض المواصفات التقنية.

فقد تكشف Digital Chat Station أن ساعة OPPO Watch 4 ستحتوي على شاشة OLED وشريحة Snapdragon W5+ BES2700 المزدوجة.

وللمقارنة، فإن سعر OPPO Watch 4 Pro يبدأ من 2199 يوان. تتميز هذه الساعة الذكية بإطار متوسط ​​من الفولاذ المقاوم للصدأ، وحافظة من السيراميك، وملمس معدني مصقول على جانب الجسم.

في حين تتميز OPPO Watch4 Pro بشاشة مرنة كاملة الانحناء مقاس 1.91 بوصة بدقة 378 × 496 LTPO مع غطاء زجاجي ثلاثي الأبعاد على شكل C، وتبلغ ذروة سطوع 1000 نتس.

تشمل الساعة شريحة Snapdragon W5 وHengxuan 2700، وهي تحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت وأكثر من 200 تحسين للمشهد العميق.

ومع بطارية بسعة 570 مللي أمبير، تدوم الساعة لمدة 5 أيام في الوضع الذكي الكامل و14 يومًا في الوضع الذكي الخفيف.

تضمن الساعة مستشعرات عالية الدقة مثل مستشعر تخطيط القلب، ومستشعر درجة حرارة المعصم، ومستشعر معدل ضربات القلب 8 قنوات، ومستشعر الأكسجين في الدم 16 قناة.

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