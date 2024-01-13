تكنولوجيا: تطبيقات جوجل ستأتي لبعض سيارات Ford و Nissan و Lincoln في عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاونت شركة جوجل مع المزيد من شركات السيارات لتثبيت تطبيقاتها مسبقًا على سياراتها، حسبما كشفت الشركة اليوم في معرض CES 2024 في لاس فيغاس.

تطرح شركات نيسان وفورد ولينكولن نماذج مختارة مزودة بخرائط جوجل المدمجة ومساعد جوجل ومتجر Play – من بين تطبيقات أخرى – هذا العام.

أعلنت الشركة أيضًا عن ميزات جديدة للسيارات المزودة بتطبيقات جوجل المدمجة. إحدى هذه الميزات التي يتم طرحها اليوم هي القدرة على إرسال الرحلات التي خطط لها المستخدمون على تطبيق خرائط جوجل Android أو iOS إلى سياراتهم.

وبهذه الطريقة، لن يحتاجوا بعد الآن إلى توصيل رحلات متعددة التوقف على خرائط جوجل الخاصة بسيارتهم مرة أخرى بعد أن قاموا بالفعل بتخطيطها بدقة على هواتفهم.

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