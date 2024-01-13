تكنولوجيا: الكشف عن جهاز العرض XGIMI HORIZON Max 4K الجديد بسطوع يصل إلى 3100 ISO لومن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر جهاز العرض XGIMI HORIZON Max 4K لأول مرة في معرض CES 2024. وتهدف الشركة إلى إنشاء تجربة سينما منزلية متميزة بسعر مخفض مع هذا الجهاز.

وقد أعلنت الشركة عن شراكة مع IMAX وتدعي أن هذا المنتج الجديد هو أول جهاز عرض طويل المدى محسّن من IMAX فيالعالم، على الأقل عند هذه النقطة السعرية.

يحتوي جهاز HORIZON Max على مصدرين للضوء، Dual Light 2.0، يجمعان بين الليزر الثلاثي وضوء الفوسفور، للحصول على نطاق ألوان واسع للغاية وتقليل العيوب.

ويتمتع جهاز العرض بسطوع يصل إلى 3100 ISO لومن، مما يجعله أكثر سطوعًا بنسبة 35% من جهاز HORIZON Ultra ونسبة تباين تبلغ 2000:1.

هناك أداة أخرى لتحسين الصورة وهي Intelligent Screen Adaptation (ISA) 5.0. وتعني هذه الميزة أنه باستخدام المحور المجهز بمحرك وتقنية ToF ثلاثية الأبعاد، يمكن لجهاز العرض تحديد أفضل موضع على الحائط بذكاء لعرضه عليه وتذكر الإعدادات التي اخترتها للجدار؛ قد يكون هذا الأخير مفيدًا إذا كنت تستخدم جدرانًا أو غرفًا مختلفة للألعاب ومشاهدة الأفلام.

تشتمل أدوات تحسين الصورة النموذجية الأخرى على تعديلات السطوع التلقائية وتصحيح الانحراف وتغيير الحجم.

من المتوقع إطلاق جهاز العرض XGIMI HORIZON Max 4K في أواخر عام 2024؛ لم يتم الكشف بعد عن تاريخ الإصدار والسعر الدقيق.

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