تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يكشف عن كاميرا Sony IMX890 مع هاتف Realme 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف مؤخرًا عن تصميم هاتف Realme 12 Pro من خلال الصور التشويقية الأولى إلى جانب التلميح إلى أنه تم تطوير التصميم بالتعاون مع مصمم الساعات الفاخرة Ollivier Saveo.

ونشرت Realme الآن إعلانات تشويقية جديدة على منصة Weibo و X لتلقي نظرة ثاقبة للكاميرا الموجودة بسلام Realme 12 Pro.

وهذه المواصفات غير معتادة تمامًا بالنسبة لهاتف ذكي من الفئة المتوسطة، حيث قامت شركة Realme بتثبيت كاميرا مقربة بيريسكوب والتي عادةً ما توجد فقط إلا في الهواتف الذكية الأكثر تكلفة.

وعلى الرغم من أن هذا يحقق تقريب بصري حتى ثلاثة أضعاف، يُقال أيضًا ان التقريب يصل إلى ستة اضعاف بفضل مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل وتنسيق 1/2 بوصة مع “تقريب رقمي بدون فقدان“.

ويقال إنه من الممكن تكبير يصل إلى 120 ضعف كحد أقصى، ولكن على حساب جودة الصورة.

تأتي الكاميرا الرئيسية مع مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بتنسيق 1/1.5 بوصة. ولم تؤكد Realme بعد أي تفاصيل أخرى حول الكاميرا واسعة الزاوية.

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