تكنولوجيا: MSI تقدم أجهزة الألعاب المتوسطة MSI Cyborg 15 AI وCyborg 14 بمعالجات Meteor Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب بجيل جديد من الأجهزة المخصصة للألعاب، ولقد قدمت MSI أجهزة الألعاب المتوسطة MSI Cyborg 15 AI وCyborg 14 مؤخراً بشكل رسمي خلال فعاليات CES بمعالجات Meteor Lake.

جاء الإصدار الأكبر Cyborg 15 AI بوحدة معالجة Intel Core Ultra 7 155H، بتعزيز من تقنية الذكاء الإصطناعي في شريحة NPU مدمجة في معالجات Intel Meteor Lake، بينما يأتي Cyborg 14 بتصميم يحاكي Cyborg 15 A13V مع حجم أصغر 14 إنش.

جهاز MSI Cyborg 15 AI

يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 15.6 إنش، مع إختيارات في كرت الشاشة بين RTX 4050، أو RTX 4060، ومعالج Core Ultra 7 155H.

وتدعم شاشة الجهاز جودة عرض FHD، ومعدل تحديث 144 Hz، وتتميز الشاشة بتقنية IPS، وتضم كاميرة HD لتسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً يتيمز هذا الإصدار باثنان من فتحات ذاكرة DDR5 SO-DIMM بسعة تصل إلى 64 جيجا بايت رام، كما يدعم الجهاز سعة PCIe Gen 4 SSD تصل إلى 2 تيرابايت، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 53.5 Wh.

ويأتي جهاز Cyborg 15 AI بمنفذ USB 3.2 Gen 2 فئة C مع DisplayPort، واثنان من منافذ USB 3.2 Gen 1 فئة A، ومدخل HDMI 2.1، ومدخل ethernet، ومدخل لسماعة 3.5مم، كما يدعم الجهاز الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.3.

وتتميز لوحة المفاتيح في Cyborg 15 AI بعدد 4 من أجزاء إضاءة RGB، مع 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W، ويدعم الجهاز معايير DTS وHi-Res الصوتية.

جهاز MSI Cyborg 14

يتميز جهاز MSI Cyborg 14 بنفس المواصفات المقدمة في إصدار 15 AI، إلا أن Cyborg 14 يختلف في الشاشة، وإضاءة لوحة المفاتيح.

ويضم Cyborg 14 شاشة IPS بحجم 14 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، وتغطية بنسبة 100% من ألوان sRGB.

أيضاً يدعم هذا الإصدار معالج Core i7-13620H، وكرت الشاشة RTX 4060، بينما يتوافق مع 15 AI في مواصفات المنافذ وسعة البطارية.

ومن المقرر أن يتوفر MSI Cyborg 14 بسعر 1099 دولار، بمعالج Core i7-13620H وكرت شاشة RTX 4060، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، على أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر Cyborg 15 AI وموعد توفر الأجهزة في الأسواق.

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