تكنولوجيا: جهاز Asus TUF Gaming F16 بمعالجات Raptor Lake HX ومعدل تحديث 165 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضم TUF Gaming F16 إلى سلسلة أجهزة TUF المخصصة للألعاب من Asus، والذي ينطلق بسلسلة معالجات Raptor Lake HX، وشاشة مميزة بمعدل تحديث 165 Hz.

ينطلق TUF Gaming F16 بحجم شاشة 16 إنش واثنان من الإختيارات في جودة العرض بين جودة عرض FHD بدقة 1920 في 1080 بيكسل، أو جودة عرض QHD بدقة 2560 في 1440 بيكسل، على أن يدعم النموذجين معدل تحديث 165 Hz، وإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية، بتغطية لونية بنسبة 100% بمعايير sRGB.

ويتميز الجهاز بأبعاد 35 في 25 في 2.8سم، ووزن كجم، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 90 Wh، أيضاً يدعم جهاز F16 معالج Intel Core i7-13650HX من سلسلة Raptor Lake، والذي يأتي مع كرت الشاشة GeForce RTX 4060 من Nvidia.

أيضاً يتميز Asus TUF Gaming F16 بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 4600، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen4 NVMe SSD.

وللإتصال يضم الجهاز منفذ Thunderbolt 4.0، ومنفذ USB 3.2 Gen2 Type-C، واثنان من منافذ USB 3.2 Gen2 Type-A، ومخرج HDMI 2.1، مع مدخل ethernet، ويدعم الجهاز الإتصال اللاسلكي عبر Wi-Fi 6 أو البلوتوث 5.2.

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