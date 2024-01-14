شكرا لقرائتكم خبر عن يقدم ميزة إنتاج الصور.. تعرف على محادثة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أيام من إطلاق إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت إصدارات خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت للأجهزة الذكية التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد وآي.أو.إس وآيباد أو.إس، بدأت توفير الخدمة على كل المنصات الرئيسية.

وتعمل خدمة كوبايلوت التي كانت معروفة باسم بنج شات بنفس آلية عمل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر شات جي.بي.تي التابعة لشركة أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية مايكروسوفت.





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وتعتمد خدمة كوبايلوت على جي.بي.تي4 لتشغيل خاصية الحديث ودال إي3 للوظائف المرئية على غرار شات جي.بي.تي، لكنها تنفرد بخاصية إنتاج صور جديدة كليا اعتمادا على أوامر نصية فقط.

كما يمكن الوصول إلى كوبايلوت عبر برامج تصفح الإنترنت للكمبيوتر الشخصي عبر موقع كوبايلوت دوت مايكروسوفت دوت كوم، بشرط أن يكون الكمبيوتر يعمل بنظامي التشغيل ويندوز11 وويندوز 10 .

كوبايلوت لـ IOS

كما يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق كوبايلوت لنظام التشغيل آي.أو.إس على أجهزة كمبيوتر ماك الأحدث المزودة بإحدى شرائح آبل مثل إم1 وإم2 وإم.3 وفي كل الأحوال فإن استخدام كوبايلوت مجاني، ولكنه يحتاج إلى إنشاء حساب على منصات مايكروسوفت وتسجيل الدخول إليه للاستفادة من كل وظائفها.

وفي حال الدخول إلى صفحة كوبايلوت على متصفح الإنترنت، يمكن استخدام برنامج أو برنامجين إضافيين مثل أيه.آي من سوني دوت أيه.آي لتأليف أغنيات جديدة بموسيقاها وتوزيعاته، ولكن عدد استخدام البرنامج يوميا محدود.

ومنذ إطلاق تطبيق كوبايلوت خلال عطلة رأس السنة تم تنزيله أكثر من 5ر1 مليون مرة على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس على مستوى العالم بحسب بيانات شركة داتا أيه.آي لخدمات بيانات سوق الأجهزة المحمولة. في الوقت نفسه يتيح كوبايلوت للمستخدم الوصول إلى خدمات شات جي.بي.تي4 مجانا، وهي ميزة مهمة لأن تطبيق جي.بي.تي المجاني يعمل حاليا بتكنولوجيا جي.بي.تي 5ر3 في حين يحتاج المستخدم لدفع رسوم مقابل استخدام تكنولوجيا جي.بي.تي.4



كوبايلوت الاسم البديل



يذكر أن مايكروسوفت غيرت اسم منصة الذكاء الاصطناعي بنج شات إلى كوبايلوت في نوفمبر الماضي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت مايكروسوفت أن خدمة كوبايلوت ستؤدي إلى أكبر تغيير في لوحات مفاتيح ويندوز منذ عقود مع تخصيص مفتاح محدد لتشغيل لخدمة.

وبمجرد الضغط على مفتاح كوبايلوت الجديد، يتم تشغيل الخدمة بسرعة للقيام بعمليات بحث سريعة أو إنشاء صور أو كتابة نصوص.