تكنولوجيا: ظهور صور ميكروفون DJI MIC 2 على الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد DJI لإطلاق الميكروفون اللاسلكي من الجيل الثاني من، DJI MIC 2، ويعد هذا الإصدار الجديد، المقرر إصداره في 17 يناير، بأن يكون بمثابة تحديث كبير عن الإصدار السابق.

يتميز الميكروفون بخاصية تقليل الضوضاء الذكية أيضًا. تُعد هذه الميزة بمثابة تغيير جذري لأي شخص يقوم بالتسجيل في بيئات صاخبة. وذلك يعني صوتًا أكثر وضوحًا مع تداخل أقل في الخلفية، وهو جانب مهم لمنشئي المحتوى والمحترفين.

يشمل DJI MIC 2 ايضًا امكانية التسجيل الداخلي بفاصلة عائمة 32 بت. يسمح هذا التقدم التقني بنطاق ديناميكي أوسع، مما يضمن أن الميكروفون يلتقط الصوت بدقة أكبر وبتفاصيل أكبر.

وهذا مفيد بشكل خاص عند التسجيل في بيئات مختلفة، من الاستوديوهات الهادئة إلى الشوارع المزدحمة.

كما يعد عمر البطارية مجالًا آخر يتألق فيه ميكروفون DJI MIC 2، إذ يوفر الطراز الجديد عمر بطارية مذهل يصل إلى 18 ساعة، بعد أن كان 15 ساعة عند استخدامه مع حافظة الشحن الخاصة به.

علاوةً على ذلك، فقد تم تكبير شاشة اللمس الموجودة بالجهاز من 0.95 بوصة إلى 1.1 بوصة. قد تبدو هذه الزيادة صغيرة، ولكنها تُحدث فرقًا كبيرًا في سهولة الاستخدام، مما يتيح سهولة التحكم والتنقل.

بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة سعة البطارية لكل من جهاز الإرسال والاستقبال من 320 مللي أمبير إلى 360 مللي أمبير. وهذا يعني أن الجهاز يمكن أن يعمل لفترة أطول بين عمليات الشحن، مما يزيد من الراحة الشاملة.

يتضمن DJI MIC 2 الآن أداة تحكم بالعجلة، مما يوفر تعديلات أكثر دقة وتحكمًا في الجهاز. تضيف هذه الميزة إلى طبيعة الميكروفون سهلة الاستخدام.

ومن الناحية الجمالية، يأتي الميكروفون الآن باللون الأبيض اللؤلؤي الأنيق، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى الجهاز.

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