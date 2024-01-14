تكنولوجيا: إطلاق هاتف Infinix Smart 8 مع معالج Helio G36 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Infinix هاتفها الذكي Smart 8 في الهند. وعلى ما يبدو، فإن الهاتف الذكي الجديد يتشابه تمامًا مع هاتف Smart 8 HD الحالي ولكنه يحتوي على معالج وإعداد كاميرا مختلف.

يتميز الهاتف الذكي بشاشة HD+ بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ونسبة سطوع تبلغ 500 نتس. كما يحتوي الهاتف ايضًا على كاميرا مركزية مثقوبة، والتي يطلق عليها Infinix اسم Magic Ring.

يتضمن الهاتف ايضًا مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة الموجود على الجانب. كما يتميز الجزء الخلفي من Infinix Smart 8 بتصميم متدرج ووحدة كاميرا مربعة متسقة مع سطح الهاتف.

يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة وفلاش LED. هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

ومن الداخل، يعمل الهاتف بمعالج Helio G36، مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت والتي يمكن توسيعها حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

يتم تشغيل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط من النوع C ويعمل بنظام Android 13 المستند إلى XOS 13.

يبدأ سعر هاتف Infinix Smart 8 من 7499 روبية في الهند. وسيكون الهاتف متاحًا للشراء بدءًا من 15 يناير على Flipkart.

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