تكنولوجيا: تسريبات لأسعار Redmi Watch 4 و Buds 5 قبل إطلاقهما في أوروبا في 15 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإطلاق الناجح لسلسلة Redmi Note 13 في الهند، تستعد شركة شاومي الآن لتقديم هذه الأجهزة إلى السوق الأوروبية.

يؤكد الإعلان الرسمي أنه من المقرر إصدار سلسلة Redmi Note 13 في أوروبا في 15 يناير. وإلى جانب الهواتف الذكية Note 13 5G و Note 13 Pro 5G و Note 13 Pro+ 5G، ستكشف شاومي أيضًا عن سلسلة Redmi Watch 4 وBuds 5 سماعات الأذن في نفس التاريخ.

وقبل الإطلاق، ظهرت بعض تفاصيل التسعير المسربة لهذه الأجهزة في السوق الأوروبية.

ستتوفر سماعات Redmi Buds 5 بسعر 39 يورو، وستأتي باللون الأسود والأزرق والأبيض. في حين ستوفر سماعات Redmi Buds 5 Pro المتطورة، بسعر 69 يورو، ميزات إضافية وخيارات ألوان باللون الأسود والأرجواني والأبيض.

وعلى صعيدًا آخر، سيبلغ سعر Redmi Watch 4، المتوفرة باللونين الأسود والفضي، 99 يورو.

تتميز ساعة Redmi Watch 4 بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة، وعمر بطارية يصل إلى 20 يومًا، بالاضافة إلى ميزة مقاومة للماء حتى 5 امتار.

ومع نظام Xiaomi HyperOS، سيكون هناك ميزات متنوعة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومكالمات البلوتوث وإمكانيات تتبع اللياقة البدنية.

تأتي Redmi Buds 5 مزودة بمحركات مقاس 12.4 ملم مطلية بالتيتانيوم وأربعة إعدادات لتأثيرات الصوت وعزل نشط للضوضاء يصل إلى 46 ديسيبل/2 كيلو هرتز.

ومع عمر بطارية يصل إلى 40 ساعة (بما في ذلك حافظة الشحن)، تهدف سماعات الأذن هذه إلى توفير تجربة صوتية سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الشحن لمدة 5 دقائق ساعتين من تشغيل الموسيقى. ومن ناحية أخرى، تأتي Redmi Buds 5 Pro مزودة بنظام صوتي ثنائي المحرك متحد المحور، يوفر تشغيل صوت عالي الدقة مع دعم LDAC.

كما انها تتميز بعزل الضوضاء النشط حتى 50 ديسيبل/4 كيلو هرتز وثلاثة أوضاع للشفافية. وتتمتع Buds 5 Pro ايضًا بإمكانية الوصول إلى الشحن السريع ويبلغ عمر البطارية الإجمالي 35 ساعة.

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