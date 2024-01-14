شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة تنفذ مهامك اليومية بسهولة من خلال جهاز اتصال لاسلكى صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أداة جديدة المهام اليومية للمالك، بدءًا من طرح سؤال بسيط وحتى التخطيط لعطلة كاملة وحجزها، وهذه الأداة التي تسمى Rabbit r1 عبارة عن جهاز اتصال لاسلكي مع برنامج دردشة مدمج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الكشف عن الأداة البرتقالية المميزة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 في لاس فيجاس.



جهاز اتصال لاسلكى

ويسمح هذا الجهاز للأشخاص بالحصول على مساعد رقمي للقيام بالأشياء عنهم أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية، كما أنه لا يكلف سوى 159 جنيهًا إسترلينيًا، وهو جزء صغير من سعر الأجهزة المنافسة.

تعمل الأداة من خلال التحكم في جميع حسابات المالك عبر الإنترنت، وتطلب منهم تسجيل الدخول ومنحهم حق الوصول إلى جميع ملفاتهم الشخصية على التطبيقات.

وقالت شركة رابيت الأمريكية الناشئة، إنها ستطلب دائمًا الإذن والتوضيح عند تنفيذ أي مهمة، خاصة تلك التي تنطوي على الدفع.

وعرض المؤسس جيسي ليو الجهاز من خلال مطالبته بتصميم خط سير رحلة إلى لندن وحجز الرحلة، ولعل الفكرة وراء ذلك هي منع الأشخاص من التمرير عبر مئات التطبيقات المختلفة على هواتفهم الذكية، وبدلاً من ذلك توفير تطبيق واحد كبير.

يحتوي جهاز R1 على كاميرا دوارة لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو، وشاشة تعمل باللمس مقاس 2.88 بوصة، وزر كبير يعمل أيضًا كعجلة تمرير.