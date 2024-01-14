شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: لا يوجد دليل على تعاطى المخدرات فى شركة SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا، أنه لا يوجد دليل على تعاطي المخدرات في شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، وذلك بعد تقرير صادم حول تعاطي الملياردير للمخدرات، حيث قالت ناسا في بيان: "ليس لدى الوكالة دليل على عدم امتثال SpaceX حول كيفية تعامل الشركة مع لوائح القوى العاملة الخالية من المخدرات والكحول".

ووفقا لما ذكره موقع Business Insider، أضافت ناسا، "نتوقع من شركائنا التجاريين تلبية جميع متطلبات السلامة في مكان العمل عند تنفيذ تلك المهام والخدمات التي يقدمونها للشعب الأمريكي."

ويأتي هذا البيان في أعقاب مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال زعم أن ماسك تعاطى مخدرات غير مشروعة، بما في ذلك عقار إل إس دي والكوكايين والإكستاسي والفطر.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن المديرين التنفيذيين لشركة SpaceX كانوا قلقين من أن الملياردير كان يتعاطى المخدرات خلال اجتماع شامل في عام 2017.

ورد " ماسك " على هذه الادعاءات قائلاً إنه خلال ثلاث سنوات من الاختبارات العشوائية "لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة" من الأدوية المخدرة في جسمه.